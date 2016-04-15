中国M1增速高反映市场流动性总体宽裕及经济企稳趋势--上证报

路透北京4月15日 - 中国央行调查统计司司长盛松成周五表示，3月末，M1余额同比增长很快，反映市场流动性总体宽裕，也反映经济企稳趋势。

上海证券报援引盛松成在金融数据吹风会上表示，M1是比较好的经济观测指标，M1的变动往往能够反映未来一段时间经济的变动；去年9月开始，M1增速逐渐上行，这说明市场和企业的流动性在逐渐增加。

对于M1高增长原因，盛松成表示，首先由于春节后企业开工比去年多，投资增加，企业活跃度明显增加；其次，稳增长导致财政存款减少，而且政策性银行加大了对重大项目的支持力度，也转化为企业的活期存款。此外，今年3月地方政府债务置换比较多，变成机关团体活期存款；季末到期的理财产品和资管计划转化为活期存款。

他指出，与此同时，3月末M2余额同比增长13.4%，这基本符合全年调控目标；而且1-3月，M2增长很平稳，这是不容易的。

中国央行周五公布，3月末，广义货币(M2)余额144.62万亿元,同比增长13.4%，狭义货币(M1)同比增长22.1%；当月人民币贷款增加1.37万亿元人民币，同比多增1,883亿元。(完)