去产能位列五大任务之首 处置“僵尸企业”迫切而关键--人民日报

中国2016年银行理财存续规模料逾30万亿 外币理财投资升温--报告
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京12月19日 - 人民日报周一刊文指出，产能严重过剩是当前经济运行中的主要矛盾，在刚刚闭幕的中央经济工作会议上，去产能再次位列“五大任务”之首，处置“僵尸企业”迫切而关键。其难点在于就业和债务，因此要树立全国一盘棋的思路。
文章指出，去产能将波及钢铁、煤炭的上下游行业。如何平衡去产能、保就业和防风险间的关系，尽量降低去产能的“负效应”至关重要。推动去产能有实质性进展，就要“壮士断腕”，妥善处理整体与局部的关系。
推动去产能有实质性进展，还要“胆大心细”，妥善处理政府与市场的关系，防止“后遗症”。去产能绕不开债务处置，而债务处置要坚持市场化、法治化方向，妥善处理企业债务和银行不良资产。
专家建议，对于扭亏无望的僵尸企业，可依据《破产法》实施破产清算，让其退出市场；对核心业务仍在健康发展，只是融资来源暂时枯竭的僵尸企业实施兼并重组。而在兼并重组中，鉴于僵尸企业的吸引力较差，政府绝不可“拉郎配”。
推动去产能有实质性进展，就要“长痛不如短痛”，妥善处理当前与长远的关系。还要利用法治与市场手段，防止被淘汰产能死灰复燃。
今年10月以来，钢铁、煤炭、有色金属等价格出现了一波快速上涨行情，煤炭供应一度紧张。这种“煤飞色舞”的局面，让一些企业和市场人士开始质疑2017年继续去产能的必要性。 实际上，多数传统行业的市场供求关系并未出现根本性扭转，钢铁、煤炭产能仍然是绝对过剩。正因如此，今年经济工作会议特别强调，“要防止已经化解的过剩产能死灰复燃”。
在刚闭幕的全国发展和改革工作会议上，国家发改委主任徐绍史也表示，明年去产能要更加严格控制新增产能，更加坚决淘汰落后产能，更加严厉打击违法违规行为。对今年任务完成情况，要严格验收，真去真退。
文章称，过去两年，中国钢企、煤企的平均资产负债率逾70%，钢铁行业的债务总规模约3万亿元人民币，可谓负债“压力山大”，如近期出现债务问题的渤海钢铁集团，资产负债率高达88.5%。 债务高而市场陷入长期疲软，导致钢铁、煤炭企业的资金链较脆弱。特别是大型煤炭、钢铁企业，主要使用贷款、债券等融资工具，如果强行破产清算，极易对金融市场造成动荡。
自今年3月底至9月底，北方最大的特钢企业——东北特钢连续出现九次企业债券违约，最后宣布破产重整，就打破了刚性兑付预期，一度引发了强烈的市场震动。（完）
(发稿 沈燕; 审校 乔艳红)
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。
--人民币兑美元当周升0.33%。本周美元指数震荡回调，人民币随之震荡上涨，而日间波动区间则明显扩大。经过上周的“教育”，自营盘布仓趋于谨慎，美元多头头寸大为减少。离岸人民币流动性略松但整体仍紧张，离岸人民币与在岸汇价继续保持大幅倒挂。预计春节前人民币将维持双向波动，总体偏强概率较大。