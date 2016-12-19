去产能位列五大任务之首 处置“僵尸企业”迫切而关键--人民日报

路透北京12月19日 - 人民日报周一刊文指出，产能严重过剩是当前经济运行中的主要矛盾，在刚刚闭幕的中央经济工作会议上，去产能再次位列“五大任务”之首，处置“僵尸企业”迫切而关键。其难点在于就业和债务，因此要树立全国一盘棋的思路。

文章指出，去产能将波及钢铁、煤炭的上下游行业。如何平衡去产能、保就业和防风险间的关系，尽量降低去产能的“负效应”至关重要。推动去产能有实质性进展，就要“壮士断腕”，妥善处理整体与局部的关系。

推动去产能有实质性进展，还要“胆大心细”，妥善处理政府与市场的关系，防止“后遗症”。去产能绕不开债务处置，而债务处置要坚持市场化、法治化方向，妥善处理企业债务和银行不良资产。

专家建议，对于扭亏无望的僵尸企业，可依据《破产法》实施破产清算，让其退出市场；对核心业务仍在健康发展，只是融资来源暂时枯竭的僵尸企业实施兼并重组。而在兼并重组中，鉴于僵尸企业的吸引力较差，政府绝不可“拉郎配”。

推动去产能有实质性进展，就要“长痛不如短痛”，妥善处理当前与长远的关系。还要利用法治与市场手段，防止被淘汰产能死灰复燃。

今年10月以来，钢铁、煤炭、有色金属等价格出现了一波快速上涨行情，煤炭供应一度紧张。这种“煤飞色舞”的局面，让一些企业和市场人士开始质疑2017年继续去产能的必要性。 实际上，多数传统行业的市场供求关系并未出现根本性扭转，钢铁、煤炭产能仍然是绝对过剩。正因如此，今年经济工作会议特别强调，“要防止已经化解的过剩产能死灰复燃”。

在刚闭幕的全国发展和改革工作会议上，国家发改委主任徐绍史也表示，明年去产能要更加严格控制新增产能，更加坚决淘汰落后产能，更加严厉打击违法违规行为。对今年任务完成情况，要严格验收，真去真退。

文章称，过去两年，中国钢企、煤企的平均资产负债率逾70%，钢铁行业的债务总规模约3万亿元人民币，可谓负债“压力山大”，如近期出现债务问题的渤海钢铁集团，资产负债率高达88.5%。 债务高而市场陷入长期疲软，导致钢铁、煤炭企业的资金链较脆弱。特别是大型煤炭、钢铁企业，主要使用贷款、债券等融资工具，如果强行破产清算，极易对金融市场造成动荡。

自今年3月底至9月底，北方最大的特钢企业——东北特钢连续出现九次企业债券违约，最后宣布破产重整，就打破了刚性兑付预期，一度引发了强烈的市场震动。（完）