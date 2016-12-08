中国发改委研究设立PPP专项企业债 以降低PPP融资成本--官员

中国2016年财政收入增速降至4.5% 初步赤字2.83万亿元超目标
路透北京1月23日 - 受政策性减收等因素影响，中国2016年全国财政收入延续增幅逐年回落走势，同比增速降至4.5%，财政支出同比增速亦从去年两位数高点回落至6.4%，财政赤字为2.83亿元人民币，高于年初所定2.18万亿元的目标。
路透上海12月8日 - 上海证券报周四报导称，中国国家发改委投资司副司长韩志峰昨日公开表示，推进市政基础设施领域公共私营合作制(PPP)的过程中应该加强创新和突破，积极拓宽投融资方式；发改委正在研究设立PPP专项企业债券，从而更好地降低PPP融资成本。
报导并称，据悉，发改委还拟制定相关政策，计划将负债率指标纳入招标投资商评分量化体系，成为企业进入PPP领域的门槛，使PPP企业负债率降低至70%以下；目前相关设想还在意见征询阶段。
韩志峰透露，截至2016年7月末，发改委前两批PPP项目总签约率为35.1%，已签约项目投资规模超万亿元人民币，签约项目主要集中在市政设施、交通设施等基础设施领域和学校、医院、体育等公共服务领域。从投资规模看，10亿元以下的PPP落地率较高。
报导援引国信招标集团股份有限公司PPP研究中心副主任童再军称，PPP项目体量较大，融资渠道和融资成本是阻碍社会资本进入PPP行业的挡路虎，尤其是民营企业。
中国PPP项目融资方式比较单一，仍然以银行贷款为主，而通过银团融资、债券融资、信托融资、资产证券化等方式筹集资金的比例还比较低。
报导分析，多数PPP项目规模大、期限长、风险高，而金融机构等融资方前期参与度不够高，尤其在项目识别、项目准备阶段参与少。同时，由政府和社会资本共同成立的项目公司，因为资产规模小、现金流少，限制了自身融资能力。
根据中国财政部政府和社会资本合作中心(CPPPC)最新数据显示，截至2016年11月30日，财政部PPP项目库入库项目10,685个，总投资额达12.7万亿人民币。(完)
(发稿 吕雯瑾；审校 乔艳红)
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