凤凰传媒投资3.71亿元 与弘毅联手投资PPTV

路透上海9月1日 - 去年底苏宁云商(002024.SZ)与私募基金弘毅联手收购网络视频公司PPTV后，江苏凤凰出版传媒股份有限公司(601928.SS)周一公告称，拟出资3.71亿元人民币，获得弘毅当初垫资所获的PPTV部分股权，且该笔投资有保底收益，属风险可控的财务投资项目。

公告显示，凤凰传媒与苏豪集团将联手通过境外全资子公司，向持有PPTV股权的境外公司Exalt Spring Holdings Limited增资。增资完成后，弘毅公司与凤凰传媒方面各持有

Exalt Spring公司50%股权。Exalt Spring公司持有PPTV 22.5%的股权，由此，凤凰传媒间接持有PPTV股权约为9.5625%。

去年底，弘毅出资1.621亿美元，占PPTV公司30%股权。在弘毅出资额中，弘毅旗下的两

只基金共出资1.0131亿美元，剩余6,079万美元暂由弘毅借款垫付投资。在此次交易中，凤凰传媒与苏豪联合接手这部分垫资。

值得关注的是，苏宁云商大股东苏宁控股集团承诺投资期满三年后，在弘毅提起时可回购弘毅及凤凰传媒等透过Exalt Spring持有的PPTV股权，保底利率为年化12%。若投资期满三年后或PPTV上市后，凤凰传媒选择继续持有，弘毅将从Exalt Spring公司减资退出。

公告指出，PPTV项目属于风险基本可控的财务投资项目。由苏宁控股集团提供回购承诺，因为有保底收益。凤凰传媒可以首先作为财务投资者，投资PPTV获取年化近12%投资财务收益及未来可能的增值收益。其次，PPTV是国内领先的网络视频公司之一，属于形态多样、手段先进、具有竞争力的新型主流媒体行业，凤凰传媒作为战略投资，将根据其业务的发展趋势，做进一步战略合作的规划。

凤凰传媒上周五收报10.58元。（完）

(发稿 林琦; 审校 黄凯)

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