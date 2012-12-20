分众传媒接受私有化收购要约

中国央行称维护金融稳定形势依然严峻 将密切关注反洗钱等领域风险新变化
路透北京2月17日 - 中国央行周五称，当前防控金融风险、维护金融稳定的形势依然严峻；将密切关注反洗钱、反逃税、反恐怖融资等领域相关风险的新变化、新动向和新情况，及时采取行动防范和化解各类风险。
路透12月20日 - 中国分众传媒控股有限公司FMCN.O周三表示,同意由凯雷集团(CG.O)为首的私募股权基金(private equity fund)财团收购该公司,收购价约为37亿美元.
这桩中国国内的大型杠杆收购(LBO)交易至少需要获得三分之二分众传媒股东的批准.中国素来以资本控制严格以及对私人投资者限制颇多而闻名.
虽有卖空机构Muddy Waters对分众传媒公布的资产等情况表示质疑,但凯雷集团和一些中国顶级私募股权基金不为所动,于今年8月与分众传媒主席兼执行长江南春一起向分众传媒提出收购要约.
要约中对每份美国存托凭证(ADS)作价27.5美元,较周二收盘价溢价15%,较收购要约公布前最后一个交易日(8月10日)收盘价溢价17.6%.
收购交易达成的消息提振分众传媒股价在周三一度攀升至26.17美元,最终收涨6.7%,报25.52美元.
该公司表示,复星国际有限公司(0656.HK)支持此项并购,待交易完成后也将加入收购财团.复星国际和分众传媒主席江南春共计持有该公司约35.5%的股份.(完)
(编译 王湄 审校 郑茵)
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路透北京2月17日 - 中国证监会官方微博周五晚间称，当日核准12家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过55亿元人民币。
路透北京2月17日 - 中国证监会周五表示，上市公司申请非公开发行股票的，拟发行的股份数量不得超过本次发行前总股本的20%。上市公司申请增发、配股、非公开发行股票的，本次发行董事会决议日距离前次募集资金到位日原则上不得少于18个月。