分众传媒接受私有化收购要约

路透12月20日 - 中国分众传媒控股有限公司FMCN.O周三表示,同意由凯雷集团(CG.O)为首的私募股权基金(private equity fund)财团收购该公司,收购价约为37亿美元.

这桩中国国内的大型杠杆收购(LBO)交易至少需要获得三分之二分众传媒股东的批准.中国素来以资本控制严格以及对私人投资者限制颇多而闻名.

虽有卖空机构Muddy Waters对分众传媒公布的资产等情况表示质疑,但凯雷集团和一些中国顶级私募股权基金不为所动,于今年8月与分众传媒主席兼执行长江南春一起向分众传媒提出收购要约.

要约中对每份美国存托凭证(ADS)作价27.5美元,较周二收盘价溢价15%,较收购要约公布前最后一个交易日(8月10日)收盘价溢价17.6%.

收购交易达成的消息提振分众传媒股价在周三一度攀升至26.17美元,最终收涨6.7%,报25.52美元.

该公司表示,复星国际有限公司(0656.HK)支持此项并购,待交易完成后也将加入收购财团.复星国际和分众传媒主席江南春共计持有该公司约35.5%的股份.(完)

(编译 王湄 审校 郑茵)

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