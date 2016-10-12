降低企业杠杆既不能‘父爱主义’ 也不能‘拉郎配’--人民日报

路透北京10月12日 - 中国官媒--人民日报周三称，降低企业杠杆，化解债务风险，关键问题是厘清政府与市场的边界，既不能‘父爱主义’，也不能‘拉郎配’。只有在法治的框架内，通过市场化手段发现价格，才有可能实现各个市场主体的利益最大化。

人民日报刊发时评称，中国“债务危机”类的说法是危言耸听，但当前中国企业杠杆率高企，企业债务负担较重，一些企业经营困难增大，一定程度上导致债务风险上升。因此，有效降低企业杠杆率，切实化解债务风险，是微观上推动企业走出经营困境和宏观上助力供给侧结构性改革的重要抓手。

时评指出，国务院近日出台的关于积极稳妥降低企业杠杆率的意见正是基于以上考虑，其中市场化是最重要的关键词，这与“让市场在资源配置中起决定性作用”的精神一脉相承。

“政府既不能采取‘父爱主义’式的盲目兜底，也不能罔顾市场主体意愿进行‘拉郎配’。”人民日报称。

时评指出，“更好发挥政府的作用”应该体现在营造良好的市场与政策环境上。以往的实践表明，如果市场环境不够健全，债转股的过程中极其容易滋生逃废债现象。

近期出现的一些债务违约事件当中，债权人关注的焦点之一正是如何防止债务人恶意逃废债。所以，要想把降低企业杠杆率的政策落到实处，各级政府必须肩负起健全制度环境的重任，加强社会信用体系建设，防范道德风险，严厉打击逃废债行为，防止应由市场主体承担的责任不合理地转嫁给政府或其他相关主体。

就企业来说，时评称应当按照市场化的规律，建立更具约束能力的公司治理结构，引入更具竞争力的技术手段，提高资产的利润率水平。微观上企业的盈利能力增强，宏观上经济的潜在增长能力也会随之提高，这是防止杠杆率过高的长效机制，也是供给侧结构性改革的应有之义。

中国新一轮债转股方案终于出炉。国务院日前就降低企业杠杆率发布意见称，有序开展市场化银行债权转股权，债转股所需资金利用市场化方式和渠道筹集，实施机构不限于四大资产管理公司，鼓励地方金融资产管理公司和银行现有符合条件的所属机构等参与。（完）