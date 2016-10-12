降低企业杠杆既不能‘父爱主义’ 也不能‘拉郎配’--人民日报

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京10月12日 - 中国官媒--人民日报周三称，降低企业杠杆，化解债务风险，关键问题是厘清政府与市场的边界，既不能‘父爱主义’，也不能‘拉郎配’。只有在法治的框架内，通过市场化手段发现价格，才有可能实现各个市场主体的利益最大化。
人民日报刊发时评称，中国“债务危机”类的说法是危言耸听，但当前中国企业杠杆率高企，企业债务负担较重，一些企业经营困难增大，一定程度上导致债务风险上升。因此，有效降低企业杠杆率，切实化解债务风险，是微观上推动企业走出经营困境和宏观上助力供给侧结构性改革的重要抓手。
时评指出，国务院近日出台的关于积极稳妥降低企业杠杆率的意见正是基于以上考虑，其中市场化是最重要的关键词，这与“让市场在资源配置中起决定性作用”的精神一脉相承。
“政府既不能采取‘父爱主义’式的盲目兜底，也不能罔顾市场主体意愿进行‘拉郎配’。”人民日报称。
时评指出，“更好发挥政府的作用”应该体现在营造良好的市场与政策环境上。以往的实践表明，如果市场环境不够健全，债转股的过程中极其容易滋生逃废债现象。
近期出现的一些债务违约事件当中，债权人关注的焦点之一正是如何防止债务人恶意逃废债。所以，要想把降低企业杠杆率的政策落到实处，各级政府必须肩负起健全制度环境的重任，加强社会信用体系建设，防范道德风险，严厉打击逃废债行为，防止应由市场主体承担的责任不合理地转嫁给政府或其他相关主体。
就企业来说，时评称应当按照市场化的规律，建立更具约束能力的公司治理结构，引入更具竞争力的技术手段，提高资产的利润率水平。微观上企业的盈利能力增强，宏观上经济的潜在增长能力也会随之提高，这是防止杠杆率过高的长效机制，也是供给侧结构性改革的应有之义。
中国新一轮债转股方案终于出炉。国务院日前就降低企业杠杆率发布意见称，有序开展市场化银行债权转股权，债转股所需资金利用市场化方式和渠道筹集，实施机构不限于四大资产管理公司，鼓励地方金融资产管理公司和银行现有符合条件的所属机构等参与。（完）
(发稿 李子木；审校 毕晓雯)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。