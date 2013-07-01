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亚洲 | 2013年 7月 1日 星期一 11:19 BJT

中国官媒警告菲律宾或遭中方反制

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京6月29日 - 中国官方媒体周六发表评论文章称，菲律宾如果在南海问题上继续向中国挑衅，遭致中方坚决反制在所难免。

中菲两国外交部长都参加了周六在文莱开幕的东盟外长会，会议期待达成有法律效力的行为准则，管理有争议区域的海上行为。

《人民日报》海外版在首页发表评论文章悉数菲律宾在南海问题上的“七宗罪”。

文章称，这些罪行包括“非法侵占”南沙岛礁、执意在南海争议海域邀外资搞油气开发以及肆意推动南海问题国际化。

文章指出，菲律宾将美国当作“靠山”，将东盟作为“帮凶”。

文章称，“菲律宾自知势单力薄，便笃信‘会哭的孩子有奶吃’”，指责菲律宾不择手段。(完)

编译：李富强 发稿：王凤昌
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