中国官媒警告菲律宾或遭中方反制

国际油市：油价升向每桶56美元，因利比亚油田关闭和叙利亚局势紧张
路透纽约4月10日 - 油价周一向每桶56美元攀升，受助于利比亚最大油田周末再度关闭，以及上周美国导弹袭击叙利亚后的地缘政治局势紧张。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京6月29日 - 中国官方媒体周六发表评论文章称，菲律宾如果在南海问题上继续向中国挑衅，遭致中方坚决反制在所难免。
中菲两国外交部长都参加了周六在文莱开幕的东盟外长会，会议期待达成有法律效力的行为准则，管理有争议区域的海上行为。
《人民日报》海外版在首页发表评论文章悉数菲律宾在南海问题上的“七宗罪”。
文章称，这些罪行包括“非法侵占”南沙岛礁、执意在南海争议海域邀外资搞油气开发以及肆意推动南海问题国际化。
文章指出，菲律宾将美国当作“靠山”，将东盟作为“帮凶”。
文章称，“菲律宾自知势单力薄，便笃信‘会哭的孩子有奶吃’”，指责菲律宾不择手段。(完)
编译：李富强 发稿：王凤昌
路透纽约4月10日 - 油价周一向每桶56美元攀升，受助于利比亚最大油田周末再度关闭，以及上周美国导弹袭击叙利亚后的地缘政治局势紧张。
路透4月10日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周一跌至四周低位，延续 了从上周开始的抛盘走势，受技术信号利空打压，买家保持离场观望；原 糖和阿拉比卡咖啡期货也下跌。 7月纽约可可 收跌43美元，或2.14%，报每吨1,964美元，盘中 低见1,953美元。 7月伦敦可可 收跌35英镑，或2.2%，报每吨1,589英镑，盘中 低见1,586英镑。 两间市场上周五均急挫，周一续跌，录得四个月来的最大两日跌幅。 交易商称，动能持续疲弱，周一激发了更多的技术性卖盘。 基本面利空也打压市场，主要种植国科特迪瓦(象牙海岸)的产量处于 高位，第二大生产国加纳的产量也增加。 5月原糖期货 收跌0.14美分，或0.83%，报每磅16.63美分。 5月白糖期货 收跌5.20美元，或1.1%，报每吨478.80美元，市 场关注合约将于周四到期。 5月阿拉比卡咖啡 收跌0.2美分，或0.14%，报每磅1.3985美元 ，5
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