《炎黄春秋》网站被注销

总统撤换财长之后 南非共产党呼吁防堵财政部贪腐
路透约翰内斯堡3月31日 - 南非共产党周五表示，公众应该采取严正行动避免财政部陷于腐败；此前总统祖马在深夜的内阁重组中撤换财长戈尔丹(Pravin Gordhan)；南非共产党为执政党非洲人国民大会(非国大/ANC)的盟友。
路透北京1月4日 - 中国知名杂志《炎黄春秋》的网站本周五被注销，外界揣测可能与该杂志新年献词有关，其中涉及政治改革等话题。
《炎黄春秋》杂志是以史为主的综合性纪实月刊，已成为当今中国一家颇具影响力的刊物。
该杂志之前在官方微博发布消息称，已接到网站被注销的通知，但通知中没有注明被注销的原因。其最新微博称，经询问后得到的答复是，其备案号已被取消接入，要求其找接入商再去做备案。
《炎黄春秋》主编吴思未接听记者就此联系置评的电话。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
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路透华盛顿/北京3月30日 - 美国总统特朗普周四发表推文称，美国不能再容忍大规模贸易逆差和就业岗位流失的状况，给下周中美两国元首的首次会晤定下紧张基调。
路透华盛顿3月30日 - 美国政府的一份谈判目标草案显示，在重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)时，特朗普政府将追求税收平等，并将要求在加拿大和墨西哥产品涌入美国、并对美国行业构成“严重伤害威胁”时，可以重新开征关税。