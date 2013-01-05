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时事要闻 | 2013年 1月 5日 星期六 11:48 BJT

《炎黄春秋》网站被注销

路透北京1月4日 - 中国知名杂志《炎黄春秋》的网站本周五被注销，外界揣测可能与该杂志新年献词有关，其中涉及政治改革等话题。

《炎黄春秋》杂志是以史为主的综合性纪实月刊，已成为当今中国一家颇具影响力的刊物。

该杂志之前在官方微博发布消息称，已接到网站被注销的通知，但通知中没有注明被注销的原因。其最新微博称，经询问后得到的答复是，其备案号已被取消接入，要求其找接入商再去做备案。

《炎黄春秋》主编吴思未接听记者就此联系置评的电话。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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