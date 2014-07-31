周永康纠结利益集团阻挡改革 伤害市场经济规范发展--人民网

美国总统特朗普本周料签署环境和能源相关的新行政命令
路透华盛顿4月23日 - 美国白宫一名官员周日表示，总统特朗普本周在就职百日到来前，将签署新的行政命令，其中包括两项有关能源和环境的行政令， 使美国陆上及离岸能源开发变得更为容易。
路透北京7月31日 - 中国人民网周四发布评论文章称，周永康身居中国共产党和国家领导高位，严重违反党纪国法，纠结利益集团、权钱勾结、阻挡改革，对市场经济的规范发展造成明显的伤害，对整个国家的健康发展产生极为消极的影响。
该篇署名“国平”的文章并称，党员领导干部、尤其是身居高位的领导人，扰乱市场秩序，权钱勾结，以权谋私，阻挡改革，成为必须加大力度治理的现实课题；在推动改革开放向纵深处发展的当下，需要铲除大大小小的羁绊，更需要系统设计、有效实施的政策落实能力。
文章并在提及中共总书记习近平时称，“担当一个有着八千多万党员的大党的最高领导责任，不仅需要对政党的现代治理发挥引领作用，更需要率领执政党迈入现代依法执政的境界，真正走出革命党依靠政治意志统治国家的旧局面，开创执政党依法治国的新格局。”
针对中国前中央政治局常委周永康涉嫌严重违纪被立案审查，人民日报周三刊登评论员文章称，中央的这一决定彰显了“治国必先治党、治党务必从严”的坚定决心，证明党纪面前人人平等，党内没有特殊党员。
据新华社周二报导，鉴于周永康涉嫌严重违纪，中共中央决定，依据有关规定，由中共中央纪律检查委员会对其立案审查。周永康曾任十七届中央政治局委员、常委，曾任职中央政法委员会书记。（完）
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(发稿 李然; 审校 曾祥进)
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