焦点：中国打击医药腐败与价格虚高 药企吞下利润率下滑的苦果

路透上海5月25日（记者 Adam Jourdan） - 中国打击国内医药市场的腐败和定价虚高问题，已经挤压到制药商的获利和利润率，让全球大型药厂明白，在中国市场上轻轻松松便可实现成长的好日子或许已经结束。

路透对超过60家中国上市医疗保健企业的分析显示，业者2013年的平均利润率已从2012年的15%降至10%左右；平均净利下滑2.1%，远不及以往几年接近20%的增长水平。

随着欧美市场的增长减速，中国已成为吸引国际制药厂和保健企业竞相逐鹿的巨大磁石。根据咨询公司IMS Health的资料，中国是最大的新兴药物市场，并将在三年内成长为全球第二大药物市场。

虽然全球制药商对自己在中国的获利数字秘而不宣，但分析显示他们实现盈利增长的难度加大；这不禁令人担忧，因为许多外国企业把中国作为未来业务增长的引擎。

“在过去五六年，为改善医疗卫生服务，中国向医保体系投入了大量资金，让国内外大多数业者享受到轻松成长的好日子，”麦肯锡香港办事处副主管Alexander Ng表示。“现在中国更加注意控制成本...这对于定价和利润率的挤压效应更加明显。”

过去一年来，中国对医疗行业的高价和腐败现象进行打击。去年7月当局对制药企业的定价展开调查，对英国制药企业葛兰素史克(GSK.L)的调查受到广泛注目，最后该公司多名高管本月稍早因涉嫌行贿遭到起诉。

业内和司法界的消息人士称，对医疗行业的调查风暴可能会愈演愈烈，这意味着企业获利将持续面临下滑压力。

中国上市医疗保健企业营收获利下滑图表：r.reuters.com/nuw59v

**拖累营收**

这种调查的氛围抑制了药企的营收增长，部分医生称，由于担心被抓，他们不敢放心会见药厂的销售代表。

在2013年，受到中国当局检查的药企包括诺华(Novartis AG)、阿斯利康(AZN.L)、赛诺菲(SASY.PA)、礼来(LLY.N)和拜耳(BAYGn.DE)，这是对该行业大范围调查的一部分。

去年第三季葛兰素史克在中国的营收骤降61%，该公司此后调整了在中国的管理层，停止了给医护人员的酬劳，并改变了药品销售代表的激励机制。

“对营收肯定会产生影响，通过行贿进行销售的模式绝对行不通了，”另一家国际药企驻上海的匿名销售高管称。

路透的数据分析显示，去年该行业整体营收增幅降至17.9%，2012和2011年分别为增长22.6%和28.8%。

**定价压力**

由于中国政府着眼于降低医疗保健支出，降价因素也给获利和利润率带来压力。麦肯锡报告指出，预计到2020年，中国医疗支出将达到1万亿美元。根据路透分析，药企去年总利润增幅从2011年的23.9%降至5.2%左右。

尽管当局在价格上限方面有所放宽，但中国医疗采购的关注点仍放在成本，造成企业竞相压价以赢得合同。

中国医药企业管理协会于明德指出，目前医药行业的竞争很激烈，企业希望占据市场份额从而立于不败之地，但低价格问题又让他们一筹莫展。

行业消息人士和分析师称，压价已将一些中国企业挤出市场，并迫使国际药企重新考虑中国战略。

长期以来，国际药企靠的就是把本国市场专利到期的品牌非专利药拿到新兴市场来卖，并收取高溢价。

今年非专利药生产商Actavis PLCACT.N离开了中国市场，称这个市场风险过高，经营环境对企业不利。

“当你面对5,000个竞争对手时，必须要有自己的特点，而仅仅是一家外企已经不够了，”上海巴斯德研究所业务发展经理Guillaume Demarne称。

**助推行业并购潮**

分析师称，市场竞争加剧也可能引发一轮整合，各家企业都寻求在规模或技术方面增强自身实力，以保持行业领先。

拜耳在2月表示，将买下中药生产企业--滇虹药业；上海复星医药(600196.SS)也在上个月称，计划与私募股权投资公司德州太平洋集团(TPG)联手，斥资4.61亿美元将美国上市医疗保健公司美中互利CHDX.O私有化。

“产业集中度将以并购重组的方式迅速提高，”复星医药在发布年报时的声明中称。

咨询企业贝恩公司的亚太区兼并购业务主席梁霭中表示，中国今年迄今的行业并购活动比2013年有过之而无不及。他指出，中国国内外企业都在考虑进行并购、组建合资企业和其他联盟方式。

他认为，那些拥有规模或低成本生产优势，抑或旗下拥有独特而畅销产品的制药商应能屹立不倒；而其他厂商将难以生存。

他表示，在这种环境下，强者更强、而弱者的处境更危险。(完)

(编译：徐文焰/石冠兰/李春喜 译文审校：郑茵/蔡美珍/朱晓军)

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