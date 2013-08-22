中国行业组织调查医疗器械定价情况

路透北京8月22日（记者 Megha Rajagopalan） - 消息人士称，一行业组织受中国当局委托进行一项调查，收集中外医疗器械企业的定价和业务情况。消息人士称，调查涉及的细节之多不同寻常。

两名看过调查问卷的业内消息人士称，现在还不清楚监管当局是否要对医疗设备领域启动调查。近期监管机构对医药行业进行了多宗涉及贪腐和价格操纵的调查。

其中一名消息人士是一家外国生物技术公司的高管，他称，从问卷中关于定价的提问看，调查目的之一是要判断企业是否对销售商设定了最低售价，若企业这么做，则可能违反了中国反垄断法。

中国医疗器械行业协会国际合作部副主任徐珊称，此项调查是接受了中国商务部反垄断局的委托。

徐珊表示，她不清楚当局是否对医疗器械行业发起正式调查。虽然此项调查中未就贪腐方面提问，但徐珊表示，到了某个时候监管部门可能会重点关注这个问题。

她在电话采访中表示，未来会实施更严格的规则，可能不限于价格操纵，还会针对商业贿赂。

她称，中国医疗器械行业协会向所有成员企业发出了调查问卷，但并非所有成员都做出了回复。

有律师表示，中国行业组织向企业收集信息，常常是当局发起正式调查的前奏。

徐珊不愿透露此项调查试图搜集哪些关于价格的信息。但看过调查问卷的消息人士称，其中问到了商品进口价格、卖给分销商的价格、是否打算上调或下调价格，还问到了关于产品数量和质量、销售手段、员工规模以及生产成本等。

前述生物技术公司高管称：“这肯定不寻常。我进这行10年了，从来没有遇到过这样的情况。”

他说，他所在的公司认为这其中许多信息都属于商业机密，未直接回答这些问题。

他说：“我们让他们去向海关部门询问产品的进口价格，他们目前为止并未就此追问。”

据中国产经新闻称，目前在中国高端医疗器械市场，西门子(SIEGn.DE)、通用电气(GE.N)旗下的GE Healthcare和飞利浦(PHG.AS)共占约70%的市场份额。

飞利浦在中国的发言人称，据他了解公司并未收到这份调查问卷。西门子和通用电气则拒绝置评。

记者发传真给商务部寻求置评，未获回复。（完）

编译：朱淑珍 发稿：王凤昌

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