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中国财经 | 2012年 2月 23日 星期四 09:14 BJT

中国放宽社会资本医疗机构准入

路透北京2月23日电---中国国务院常务会议要求,放宽社会资本举办医疗机构的准入,对各类社会资本举办非营利性医疗机构给予优先支持.

新华社周三晚间报导,国务院总理温家宝主持召开国务院常务会议,研究部署"十二五"期间深化医药卫生体制改革工作.

"鼓励有实力的企业、慈善机构、基金会、商业保险机构等社会力量以及境外投资者举办医疗机构,鼓励具有资质的人员依法开办私人诊所,"会议称.

会议要求,"十二五"(2011-2015年)期间要加快健全全民医保体系,提高基本医疗保障水平,到2015年,城镇居民医保和新农合政府补助标准提高到每人每年360元人民币以上,三项基本医保政策范围内住院费用支付比例均达到75%左右.

此外,要改革完善医保支付和医疗救助制度,积极发展商业健康保险,积极推进公立医院改革,破除"以药养医"机制;推进药品生产流通领域改革,积极发展医疗服务业.

会议称,2015年要实现县级公立医院阶段性改革目标,全面推开城市公立医院改革.(完)

--发稿 沈燕;审校 乔艳红

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