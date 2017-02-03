中国推进药品医疗器械注册审评项目政府购买服务试点--国常会

路透北京2月3日 - 中国国务院周五召开常务会议决定，加快食品安全国家标准制修订，实施药品、医疗器械和化妆品标准提高行动。推进药品医疗器械注册审评项目政府购买服务试点，对具有临床价值的创新药和临床急需药品实行优先审评审批。

刊登在中国政府网的新闻稿称，会议通过“十三五”国家食品和药品安全规划。确定落实地方尤其是县级政府保障食品安全责任，加大对校园、小摊贩等重点区域和对象的日常监管，深入开展农药兽药残留等源头治理，重拳整治违法添加等行为，严防发生系统性风险。

“加强检查员队伍专业化能力建设，完善检验检测体系，对所有类别和品种的食品、血液制品和疫苗、基本药物实行全覆盖抽检，提高风险监测评估和应急处置能力。”会议称。

国务院并称，强化药品临床试验数据真实性监督，加快推进药品生产经营各环节可核查可追溯机制建设，严打制假售假，严防药品安全事件发生。运用“互联网+”、大数据等实施在线智慧监管，严格落实食品药品生产、经营、使用、检测、监管等各环节安全责任。

对于农民工工资拖欠问题，国务院将部署建立解决的长效机制，深入开展专项整治和督查，集中曝光一批典型案件，严肃查处欠薪违法行为包括欠薪陈案，坚决打击恶意欠薪违法犯罪，尤其要坚决解决涉及政府项目拖欠工程款导致欠薪问题。

国务院要求，对因欠薪导致生活困难的农民工要加大救助力度。对列入名单的企业采取限制市场准入等惩戒措施，情节严重的降低资质等级；对长期拖欠工程款的单位不得批准新项目开工；全面推行施工过程结算、工资专户管理和银行代发等制度。

国务院还要求，把人大代表建议和政协委员提案办理作为常态化年度重点任务，对涉及情况复杂的建议提案，要深入研究，抓紧办理。从今年起，对涉及公共利益、社会广泛关注的建议提案，承办单位原则上都要公开答复全文。（完）

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