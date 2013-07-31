博客：为何中国的药品价格过高？

2011年3月30日资料图片，辽宁丹东一家药店，一位老人在看药品说明。 REUTERS/Jacky Chen

记者 Ben Hirschler、Ransdell Pierson和Kazunori Takada

中国存在药品问题。在大部分西方国家，医疗保健预算的10-12%用于药品，而在中国这个数字超过40%，这一差距正是中国政府整治医药行业的核心原因。

在卷入贿赂丑闻后，葛兰素史克(GlaxoSmithKline)(GSK.L)本周承诺将降低在华药品价格。中国官方现在可能利用这一丑闻的重要契机，开始纠正药品支出问题。

作为英国最大的制药公司，葛兰素史克未详细说明会考虑的降价幅度，但该公司在其他新兴市场的折扣表明，部分药品在华降价余地可能达到三分之一或更多。其他药企或将不得不跟随这一趋势。

“四名高管被拘捕，该公司自身也可能受到重罚，现在他们不得不降价，”一位拒绝具名的中国医药行业资深管理人士称。

“这给业内的其他公司发出信号，药价应该会降低。”

中国公安部已经拘留四名涉入相关指控的葛兰素史克在华高管，该公司遭控将多达30亿元人民币(4.89亿美元)的资金转入旅行社，以方便行贿医生和官员，使之能够提高药品价格。

葛兰素史克表示，在华部分高管似乎已经违反法律。不过该公司执行长Andrew Witty周三表示，公司总部对于相关指控毫不知情。

葛兰素史克在中国的竞争对手中，没有一家公开表示将会调降价格，而目前路透接触到的大型医药企业也都拒绝置评。

不过有本月稍早的一个前例可循；在北京当局就奶粉产业可能存在的价格操纵及不利竞争行为发起调查后，雀巢NESN.VX等外国奶粉业者调降在中国售价。

大约在同一个时候，发改委称正在检视60家国内外制药业者的产品定价。

美国谢尔曼·思特灵律师事务所的Philip Urofsky表示，“中国政府从不会没有缘由的行事。中国发动这些调查，一方面可以清理门户，另一方面也可以压低价格。”Urofsky在美国司法部就职时曾参与过海外反腐败法相关案件。

**外国药企的巨大利润**

世界卫生组织(WHO)以及其他机构的数据显示了中国药品市场如何因制度原因而失去平衡。由于30多年来，中国政府一直在削减医院的补贴，现行制度实际上是在鼓励公立医院开出大量高价药品来获取收入。

“在中国，医疗支出中非常大一部分被用于药品，这既反映了过度消费，也说明药价过高，”荷兰格罗宁根(Groningen)大学的全球卫生教授Hans Hogerzeil表示。他也是前WHO医药政策负责人。

正如在很多新兴市场一样，中国对西方药品有着强劲的需求，因为这些品牌提供了质量保证，而国内患者通常担心药品质量低劣或出现假药。因此，外国药企可以获得高额的利润，即使其药品不再受专利权保护。

利润究竟有多大，通过荷兰非盈利机构国际健康行动组织(HAI)收集的数据可见一斑。该组织关注民众获取药品的渠道。

HAI的研究发现，去年在中国陕西省的公立和民营医院，西方专利药企的药品价格都为国际参考价的11倍左右。该参考价由美国独立机构Management Sciences for Health计算得出。

与其他市场进行精确的价格对比难度很大。但通过在印度新德里进行的调查发现，病人在民营医院为专利药品支付的价格要低得多，不到国际参考价的五倍。

由于部分药品价格高于发达经济体韩国和台湾地区，中国政府也因此受到批评。

“你不得不质疑，对于专利保护到期的药品，为什么中国政府要购买高价的原研药。很显然，如果他们只购买低价和质量可靠的仿制药品，可以治疗的病人要多得多，而且不必增加支出，”HAI全球定价协调人Margaret Ewen表示。

**低价产品销售更好**

葛兰素史克在新兴市场曾有削减产品价格的先例。

比如在印尼，该公司将最畅销的平喘药舒利迭(Seretide，又称Advair)降价了一半，2010年在巴西也把抗生素沃格孟汀(Augmentin)降价一半。

这些降价都是在认为更低价产品销售更好的预期下进行的，葛兰素史克说这个策略在这些例子中都收到了效果。

公司执行长Witty周三表示，分级定价在中国“可能非常重要”。

Konus Capital资本驻香港的新兴市场医疗保健和全球生物科技执行董事Jason Mann表示，葛兰素史克可能会平均降价5-10%。

但他对其他大型药企是否会立即效仿表示怀疑，因为它们在中国出售的药品都不一样，可能不会与葛兰素史克调整价格的产品直接进行竞争。

许多国际医疗专家认可把分级定价作为对抗中国医疗系统压力的一个策略。中国医院40%的收入来自给病人开药，这使医生有动力使用价格较高的药品，并创造了腐败的温床。

世界卫生组织(WHO)2011年的报告称，中国“即使最普通的初级医疗机构也频繁地给病人开不必要和昂贵的药品”。