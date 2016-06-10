独家：中国长江三峡集团正在洽购德国风电场Meerwind--消息

路透法兰克福/伦敦6月9日 - 了解情况的消息人士告诉路透，中国长江三峡集团(China Three Gorges)正在就收购德国海上风电场Meerwind进行排他性谈判，该公司正寻求进军水电项目以外的业务领域。

两位消息人士周四称，三峡集团正在与拥有Meerwind的黑石(Blackstone)(BX.N)洽谈收购的最终条件。该集团经营全球最大的水电站项目--长江三峡工程，但目前不得不面对国内水电市场日益饱和的局面。

Meerwind风电场位于德国Helgoland岛以北23公里，装机容量为288兆瓦，可为多达36万户家庭供电。对Meerwind情况颇为熟悉的消息人士预计，估值约在16亿欧元左右。

Meerwind的持股方为WindMW，黑石持有后者80%股份，其余股份为德国风力项目开发商Windland Energieerzeugung持有。

未能立即联系到黑石和Windland的代表对此置评，另外由于不在上班时间，三峡集团也未能提供评论。周四和周五适逢中国的法定假日。

除这宗交易外，近日还出现了一系列针对欧洲海上风电产业的收购活动，投资者为规避风险，寻找那些监管严格、回报有保障的能源基础设施资产。(完)