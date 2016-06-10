独家：中国长江三峡集团正在洽购德国风电场Meerwind--消息

中国2016年全年ODI规模创新高且超越FDI 同比增逾四成
路透北京1月16日 - 中国2016年全年对外非金融类直接投资（ODI）同比增长44.1%，达到1,701.1亿美元的历史新高，且已超过同期实际使用外资(FDI)规模。
路透法兰克福/伦敦6月9日 - 了解情况的消息人士告诉路透，中国长江三峡集团(China Three Gorges)正在就收购德国海上风电场Meerwind进行排他性谈判，该公司正寻求进军水电项目以外的业务领域。
两位消息人士周四称，三峡集团正在与拥有Meerwind的黑石(Blackstone)(BX.N)洽谈收购的最终条件。该集团经营全球最大的水电站项目--长江三峡工程，但目前不得不面对国内水电市场日益饱和的局面。
Meerwind风电场位于德国Helgoland岛以北23公里，装机容量为288兆瓦，可为多达36万户家庭供电。对Meerwind情况颇为熟悉的消息人士预计，估值约在16亿欧元左右。
Meerwind的持股方为WindMW，黑石持有后者80%股份，其余股份为德国风力项目开发商Windland Energieerzeugung持有。
未能立即联系到黑石和Windland的代表对此置评，另外由于不在上班时间，三峡集团也未能提供评论。周四和周五适逢中国的法定假日。
除这宗交易外，近日还出现了一系列针对欧洲海上风电产业的收购活动，投资者为规避风险，寻找那些监管严格、回报有保障的能源基础设施资产。(完)
(编译 郑茵 审校 戴素萍)
路透北京1月16日 - 中国2016年全年对外非金融类直接投资（ODI）同比增长44.1%，达到1,701.1亿美元的历史新高，且已超过同期实际使用外资(FDI)规模。
路透北京1月16日 - 中国国家能源局周一公布，2016年全社会用电量59,198亿千瓦时，同比增长5.0%；其中第二产业用电量占逾七成，但同比仅增长2.9%。
路透上海/北京1月16日 - 人民币兑美元即期周一小幅收涨，中间价亦小升。交易员指出，将于本周正式就职的美国候任总统特朗普依旧鲜有经济政策新信息，美元指数承压续利好人民币，且春节临近客盘购汇需求也有所下降，大行适度提供美元流动性，确保汇价基本稳定。