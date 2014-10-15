关注中国四中全会就放宽规管及财政改革等进展--贝莱德

路透香港10月15日 - 全球最大资产管理公司贝莱德（Blackrock）(BLK.N)周三称，预期即将召开的中国共产党十八届四中全会的焦点为反贪和经济发展，投资者关注会议就放宽规管、改善社会安全网及财政改革之最新进展。

贝莱德中国股票投资主管朱悦称，即将召开的四中全会与亚太区经济合作组织财政部长会议，将提供机会让投资者了解中国是否朝着既定的改革及国际化目标迈进。

“我们预料会议将证实中国在强势领导下，经济继续稳定和谨慎地向前发展。尽管改革仍有未如理想之处，例如重新制订户籍制度，但长远改革普遍将如预期般推进。”她说。

贝莱德预期，投资者将密切注视四中全会就放宽规管、改善社会安全网及财政改革之最新进展。虽然11月召开的亚太区经济合作组织财政部长会议不会对经济产生直接影响，但市场可以从中窥视中国在地区联盟伙伴及政治定位的最新形势。

投资机会方面，朱悦指出，政策改革对能源及电讯行业特别有利。能源国企现须采纳市场价格，并更有效地管理资本开支。同样地，电讯公司亦正缩减附属公司，务求在未来取得更佳盈利。

其他机会包括国企趋向更为市场导向，而工业方面亦有望在短期内重新获利。与政府改革计划接轨之市场板块，例如再生能源，可望出现周期性反弹，并处于上佳位置以捕捉长远增长。

近期的经济报告诱发市场关注增长步伐放缓，贝莱德认为，中国有关当局手上仍有足够的政策工具维持增长于健康水平，但有关水平可能比市场过去所习惯的增幅为低。

中国国务院总理李克强此前在德国演讲时称，只要实现比较充分的就业，居民收入继续增长，质量效益不断提高，经济增长比7.5%高一点、低一点都是可以的。

中国政府正在推进的政经改革及反腐已进入攻坚阶段，将于10月20日至23日召开的四中全会主题明确为“依法治国”，则剑指“权大于法”这一公权力痼疾，为进一步深化改革踢开绊脚石。(完)

(记者 雷美珍；审校 张喜良)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。