背景资料: 中国2015年中央经济工作会议要点摘录

路透北京12月21日 - 中国中央经济工作会议12月18-21日在北京举行。会议提出，明年及今后一个时期，要在适度扩大总需求的同时，着力加强供给侧结构性改革，明年主要是抓好去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板五大任务。

会议提出，积极的财政政策要加大力度，阶段性提高财政赤字率，稳健的货币政策则要灵活适度，降低融资成本。

会议并指出，通过加快农民工市民化，消化房地产库存稳定市场；鼓励地产商调整营销策略、适当降低商品住房价格；并要取消过时的限制性措施。

以下为自2015年中央经济工作会议公告要点摘录：

**政策基调**

--明年要保持经济运行在合理区间，着力加强结构性改革，在适度扩大总需求的同时，去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板，提高供给体系质量和效率，提高投资有效性，加快培育新的发展动能，改造提升传统比较优势。

--明年及今后一个时期，要在适度扩大总需求的同时，着力加强供给侧结构性改革。积极的财政政策要加大力度，实行减税政策，阶段性提高财政赤字率，在适当增加必要的财政支出和政府投资的同时，主要用于弥补降税带来的财政减收，保障政府应该承担的支出责任。

--稳健的货币政策要灵活适度，为结构性改革营造适宜的货币金融环境，降低融资成本，保持流动性合理充裕和社会融资总量适度增长，扩大直接融资比重，优化信贷结构，完善汇率形成机制。

--明年经济社会发展特别是结构性改革任务十分繁重，战略上要坚持稳中求进、把握好节奏和力度，战术上要抓住关键点，主要是抓好去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板五大任务。

--坚持深入实施创新驱动发展战略，推进大众创业、万众创新，依靠改革创新加快新动能成长和传统动能改造提升；要用新思路新举措深挖内需潜力，持续扩大消费需求，发挥好有效投资对稳增长调结构的关键作用，深入推进新型城镇化，加快推进现代农业建设。

**明年任务**

1）积极稳妥化解产能过剩：研究制定全面配套的政策体系，因地制宜、分类有序处置。

--要依法为实施市场化破产程序创造条件，加快破产清算案件审理。

--要提出和落实财税支持、不良资产处置、失业人员再就业和生活保障以及专项奖补等政策，资本市场要配合企业兼并重组。

--要尽可能多兼并重组、少破产清算，做好职工安置工作。

--要严格控制增量，防止新的产能过剩。

2）帮助企业降低成本：开展降低实体经济企业成本行动，打出“组合拳”。

--降低制度性交易成本，转变政府职能、简政放权。

--降低企业税费负担，进一步正税清费，清理各种不合理收费，研究降低制造业增值税税率，要降低社会保险费，研究精简归并“五险一金”。

--降低企业财务成本，金融部门要创造利率正常化的政策环境，为实体经济让利。

--降低电力价格，推进电价市场化改革，完善煤电价格联动机制。

--降低物流成本，推进流通体制改革。

3）化解房地产库存：通过加快农民工市民化，扩大有效需求，打通供需通道，消化库存，稳定房地产市场。

--允许农业转移人口等非户籍人口在就业地落户，使他们形成在就业地买房或长期租房的预期和需求。

--建立购租并举的住房制度为主要方向，把公租房扩大到非户籍人口。

--要发展住房租赁市场，鼓励自然人和各类机构投资者购买库存商品房，成为租赁市场的房源提供者。

--要鼓励房地产开发企业顺应市场规律调整营销策略，适当降低商品住房价格，促进房地产业兼并重组，提高产业集中度。

--要取消过时的限制性措施。

4）扩大有效供给。

--要打好脱贫攻坚战，瞄准建档立卡贫困人口，加大资金、政策、工作等投入力度。

--支持企业技术改造和设备更新，降低企业债务负担，创新金融支持方式。培育发展新产业，加快技术、产品、业态等创新。

--要补齐软硬基础设施短板，提高投资有效性和精准性。

--继续抓好农业生产，保障农产品有效供给，保障口粮安全，保障农民收入稳定增长，加强农业现代化基础建设。

5）防范化解金融风险。

--对信用违约要依法处置。

--要有效化解地方政府债务风险，做好地方政府存量债务置换工作，完善全口径政府债务管理，改进地方政府债券发行办法。

--要加强全方位监管，规范各类融资行为，坚决遏制非法集资蔓延势头。

--加强风险监测预警，坚决守住不发生系统性和区域性风险的底线。

**推进全方位改革**

推进结构性改革，必须依靠全面深化改革。要加大重要领域和关键环节改革力度，推出一批具有重大牵引作用的改革举措。

--要大力推进国有企业改革，加快改组组建国有资本投资、运营公司，加快推进垄断行业改革。

--要加快财税体制改革，抓住划分中央和地方事权和支出责任、完善地方税体系、增强地方发展能力、减轻企业负担等关键性问题加快推进。

--要加快金融体制改革，尽快形成融资功能完备、基础制度紮实、市场监管有效、投资者合法权益得到充分保护的股票市场，抓紧研究提出金融监管体制改革方案。

--加快推进银行体系改革，深化国有商业银行改革，加快发展绿色金融。

--要加快养老保险制度改革，完善个人账户，坚持精算平衡，提高统筹层次。要加快医药卫生体制改革，在保基本、强基层的基础上，着力建立新的体制机制，解决好群众看病难看病贵问题。

--要继续抓好优化对外开放区域布局、积极利用外资、加强国际产能和装备制造合作、加快自贸区及投资协定谈判。要改善利用外资环境；要抓好“一带一路”建设落实，抓好重大标志性工程落地。

（完）