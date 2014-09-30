中共十八届四中全会将于10月20日至23日在北京召开--新华

路透北京9月30日 - 新华视点微博周二称，中国共产党第十八届中央委员会第四次全体会议将于10月20日至23日在北京召开。

中共中央政治局曾在7月的会议上提到，将于今年10月召开中共十八届四中全会，研究全面推进依法治国重大问题。

梳理改革开放以来历次共产党的全会，以“依法治国”作为主题，十八届四中全会还是党史上的第一次。

中国政府正在推进的政经改革及反腐已进入攻坚阶段，据路透此前分析，将于10月召开的中共十八届四中全会将主题明确为“依法治国”，则剑指“权大于法”这一公权力痼疾，为进一步深化改革踢开绊脚石。（完）

(发稿 沈燕; 审校 张喜良)

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