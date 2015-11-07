两岸领导人时隔66年首次会面 习近平称海峡隔不断兄弟亲情

路透上海11月7日 - 时隔66年，两岸领导人习近平、马英九周六在新加坡首次历史性会面。双方握手长达逾1分钟，并互称“先生”。习近平在致辞中表示，两岸领导人会面，将翻开两岸关系历史性的一页，“海峡隔不断兄弟亲情”。

他指出，两岸关系66年的发展历程表明，不管两岸同胞经历过多少风雨，有过多长时间的隔绝，“没有任何力量能把我们分开，因为我们是打断骨头连着筋的同胞兄弟，是血浓于水的一家人。”

习近平表示，当前两岸关系发展面临着方向和道路的抉择，两岸领导人此次会面，是为了让历史悲剧不再重演，让两岸关系和平发展成果不得而复失，让两岸同胞继续开创和平安宁的生活。

他称，两岸双方应从两岸关系发展历程中得到启迪，以对民族负责、对历史负责的担当，做出经得起历史检验的正确选择，“我们应该以行动向世人表明，两岸中国人完全有能力、有智慧解决好自己的问题，并共同为世界与地区和平稳定、发展繁荣做出更大贡献。”

习近平并强调，希望两岸双方共同努力，两岸同胞携手奋斗，坚持九二共识，巩固共同政治基础，坚定走和平发展道路，保持两岸关系发展正确方向，深化两岸交流合作，增进两岸同胞福祉，共谋中华民族伟大复兴。

对于两岸领导人此次会面，此前有学者认为，这是历史和平发展历史性的突破，但因双方不会签定协议或发表声明，未来发展不见得落实至实质经贸层面。

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