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时事要闻 | 2016年 3月 4日 星期五 12:06 BJT

中国十二届全国人大四次会议3月16日闭幕 会期11天

路透北京3月4日 - 中国第十二届全国人民代表大会新闻发言人傅莹周五表示，本次人大会议会期11天，中间休会一天，将于3月16日闭幕。

她在人大会议召开前的新闻发布会上称，本次会议将讨论政府工作报告，“十三五”规划纲要等重要文件。

3月5日（星期六）上午9时，第十二届全国人民代表大会第四次会议将在人民大会堂举行开幕会。政协十二届四次会议已于3月3日下午开幕，将于3月14日(星期一)下午3时闭幕。（完）

(发稿 沈燕; 审校 曾祥进)

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