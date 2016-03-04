中国十二届全国人大四次会议3月16日闭幕 会期11天

韩国法院闭门讯问三星集团领导人李在镕 审理拘捕令申请
路透首尔1月18日 - 韩国一名法官周三对三星集团领导人李在镕进行闭门讯问，以决定是否应该因李在镕疑似涉入总统密友贪腐丑闻而予以拘捕。
路透北京3月4日 - 中国第十二届全国人民代表大会新闻发言人傅莹周五表示，本次人大会议会期11天，中间休会一天，将于3月16日闭幕。
她在人大会议召开前的新闻发布会上称，本次会议将讨论政府工作报告，“十三五”规划纲要等重要文件。
3月5日（星期六）上午9时，第十二届全国人民代表大会第四次会议将在人民大会堂举行开幕会。政协十二届四次会议已于3月3日下午开幕，将于3月14日(星期一)下午3时闭幕。（完）
(发稿 沈燕; 审校 曾祥进)
路透首尔1月18日 - 韩国一名法官周三对三星集团领导人李在镕进行闭门讯问，以决定是否应该因李在镕疑似涉入总统密友贪腐丑闻而予以拘捕。
路透北京1月18日 - 中国国家主席习近平周二表示，两国人民和世界人民的根本利益需要中美两国共同努力，构建长期稳定的合作关系。
路透首尔1月18日 - 三星集团高管李在镕周三现身韩国特别检察官办公室，他将出庭聆讯，届时法官将决定是否发出对他的逮捕令。他被指控涉嫌一桩贪腐案，该案已导致韩国总统朴槿惠遭弹劾。