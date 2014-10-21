《文汇报》：依法治国 让“中国梦”走上康庄大道

上海核心区甲级写字楼空置率高企状况将延续至2019年--高力
路透上海4月25日 - 国际物业咨询公司--高力国际周二发布报告称，由于未来上海甲级写字楼新增供应较大，预计核心区甲级写字楼平均空置率将在今年内升至15%以上，这种空置率高企的状况将延续至2019年。
（10月21日社评）
备受瞩目的中共十八届四中全会昨天召开，依法治国是此次会议的焦点议题。法治是中国走向现代文明的标志，也是改革成功与否的重要保障。四中全会聚焦依法治国，把依法治国提到中共执政以来前所未有的高度，为全面深化改革保驾护航，推动经济持续发展，健全反腐倡廉制度，树立公平正义的法治精神，实现中华民族伟大复兴「中国梦」将由此走上康庄大道。
十八大强调，依法治国是党领导人民治理国家的基本方略，法治是治国理政的基本方式。经过30多年改革开放，中国经济进入「新常态」，从粗放发展阶段转向科学发展阶段，必须通过法治克服短期化、功利化倾向；改革进入「深水区」，必须通过法治形成更加规范有序推进改革的方式；社会进入「转型期」，必须通过法治化解复杂的深层次矛盾。
建设法治中国，是中国特色社会主义的要求，是实现中华民族伟大复兴「中国梦」的康庄大道。「法治梦」是「中国梦」的重要组成部分。历史证明，不实行法治，不依法治国，中华民族不可能复兴，中国不可能真正富强、民主、文明。不实现「法治梦」，就不可能实现「中国梦」。加强依法治国，树立法治理念，完善司法公开制度，依法加强民主监督、法律监督和舆论监督，让任何社会矛盾都可以通过法治来得以解决，让民众享受到公平正义，完成中国向现代文明国家的成功转变。
注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。
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路透上海4月25日 - 国际物业咨询公司--高力国际周二发布报告称，由于未来上海甲级写字楼新增供应较大，预计核心区甲级写字楼平均空置率将在今年内升至15%以上，这种空置率高企的状况将延续至2019年。
由于中间派人士马克龙晋级法国大选第二轮，金融市场走势向好。被视为对市场有利的马克龙在第一轮投票中胜出缓解了有关反建制党派赢得大选的一些风险，欧元飙升至1.0930美元上方的五个月新高。不过，尽管风险偏好短期内支持欧元，但如果5月7日第二轮投票前不确定性再度上升，欧元涨势将受到抑制。市场对马克龙当选下一任法国总统的预期在上升，但勒庞像特朗普那样出人意料获胜的潜在威胁仍使欧元面临下行风险。
执政党太无能，在野党太危险，于是时势造英雄，成就了中间派的马克龙（Emmanuel Macron）一跃而成为法国人的希望所在。