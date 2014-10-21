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财经视点 | 2014年 10月 21日 星期二 09:51 BJT

《文汇报》：依法治国 让“中国梦”走上康庄大道

（10月21日社评）

备受瞩目的中共十八届四中全会昨天召开，依法治国是此次会议的焦点议题。法治是中国走向现代文明的标志，也是改革成功与否的重要保障。四中全会聚焦依法治国，把依法治国提到中共执政以来前所未有的高度，为全面深化改革保驾护航，推动经济持续发展，健全反腐倡廉制度，树立公平正义的法治精神，实现中华民族伟大复兴「中国梦」将由此走上康庄大道。

十八大强调，依法治国是党领导人民治理国家的基本方略，法治是治国理政的基本方式。经过30多年改革开放，中国经济进入「新常态」，从粗放发展阶段转向科学发展阶段，必须通过法治克服短期化、功利化倾向；改革进入「深水区」，必须通过法治形成更加规范有序推进改革的方式；社会进入「转型期」，必须通过法治化解复杂的深层次矛盾。

建设法治中国，是中国特色社会主义的要求，是实现中华民族伟大复兴「中国梦」的康庄大道。「法治梦」是「中国梦」的重要组成部分。历史证明，不实行法治，不依法治国，中华民族不可能复兴，中国不可能真正富强、民主、文明。不实现「法治梦」，就不可能实现「中国梦」。加强依法治国，树立法治理念，完善司法公开制度，依法加强民主监督、法律监督和舆论监督，让任何社会矛盾都可以通过法治来得以解决，让民众享受到公平正义，完成中国向现代文明国家的成功转变。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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