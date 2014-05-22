焦点：中国频开经济吹风会释疑 房地产和地方债不会成“隐雷”

路透北京5月22日（作者 沈燕） - 中国经济前景似乎正迷雾笼罩：一面是世界银行乐观预期中国今年将超过美国成为全球第一大经济体；另一面则是宏观数据显示经济下行压力仍存令看空中国声音再起。

面对如此巨大的反差，中国近期连续举办的多场宏观经济吹风会，无疑是在引导外界对中国经济的正面预期，并传递房地产和地方债等风险尚不足惧。

“现在国际国内有一些学者认为中国经济风险很大，较为厉害的讲法，认为要崩溃、衰退；但是也有人认为中国好厉害，今年就要超过美国，非常乐观。这两种观点都非常鲜明，好像也非常极端。”国家发改委宏观经济研究院副院长陈东琪就在吹风会上称。

他认为，讲到衰退和有风险都有一定道理，而且有些风险还在积累，短期的像地方债务、影子银行、金融领域、环境的风险是很大的，不能说这种判断一点依据都没有，但是它放大了。

陈东琪认为，要跳出购买力平价（PPP）的惯性思维逻辑，而要根据中国的现实去分析，做到心中有数，自己把握好自己。

世界银行日前发布2011年“国际比较项目”报告，通过购买力平价法(PPP)计算作出预测称，今年中国可能超越美国，一跃成为全球头号经济体。这较此前业界预计中国经济总量要在2020年前后才能超越美国提前了六年。

**引导预期释疑惑**

尽管世行的结论引发诸多热议，但4月宏观数据显示中国经济下行压力不减，着实让外界对中国经济的忧虑再起。

其后，诸多外资投行纷纷下调对中国经济预期。摩根大通认为，虽然中国今年稳增长措施基本与2013年版相似，但增长很难重复去年下半年的反弹，全年GDP(国内生产总值)增速料为7.2%，而房地产则是最大宏观风险。

“今年我们的预测比去年相对要更加悲观一些，我们预计会有一定的复苏，但是复苏比去年要弱很多。”摩根大通中国首席经济学家朱海斌称。

中国一季度GDP同比增幅7.4%，不仅低于政府年初制定的全年增长目标7.5%，亦创出一年半来最低季度增速；而上周发布的数据显示，1-4月固定资产投资同比增长17.3%，不仅低于市场预期，且创下统计局公布不含农户的固定资产投资数据以来(2009年)的纪录低点。

经济合作暨发展组织(OECD)近日也将今年中国经济增长预估调低至7.4%，大幅低于前次预估值8.2%，因建筑热潮降温并且信贷环境趋紧。

“预期是一个很可怕的东西，如果大家都预期房价会下跌，自然会影响到卖方和买方的心理，并最终会影响到人们的经济行为。”国务院发展研究中心的一位专家称，因此从正面引导外界预期，包括对中国经济的预期，也是宏观调控的重要内容。

或许是为舒缓疑虑，中国在4月24日，5月16日和20日连续举行三场宏观调控吹风会，由国家发改委下属的国家信息中心及发改委宏观研究院的专家们详解中国经济形势。

陈东琪认为，中国的现实是“依然有增长，而且是较快的增长”。经济增长的战略机遇期并没有消失，增长的潜在因素包括，城镇化、工业化(特别是中西部)等继续深化，消费水平提升带来的内需扩大，信息、服务消费的发展等。

他表示，经济预计仍会有段时间的惯性下行，但综合诸多先行指标看，全年增长7.5%的目标差不多能实现。

而最新公布的经济先行指标亦显现回暖。中国5月汇丰制造业PMI初值大幅回升至五个月新高，制造业稍显企稳迹象，显然和近期政府推出的微刺激举措有关。

发改委宏观经济研究院经济研究所副所长宋立在同一场合表示，一些人士对4月的数据解读过于悲观。扣除通胀因素的消费实际在回升，外需趋稳，投资虽然下行但结构趋于优化，这主要体现在投资中的新建增加、改建扩建减少，制造业、基建投资持稳，仅有房地产在下滑。

**房地产和地方债不会成“隐雷”**

在经济下行压力中，历时调控已五年的房价似乎出现拐点，尤其房地产投资约占固定资产投资的四分之一，在中国经济仍需依靠投资拉动的大背景下，中国经济的“隐雷”是房地产还是地方政府债务？

宋立就认为外界把房地产的风险有所夸大。他表示，目前房地产市场处于阶段性均衡状态，由于城市化远未完成，刚性需求没有释放完，房价也仅是阶段性调整，不会出现大的趋势性下降。

这一观点也与中国国家信息中心经济预测部主任祝宝良不谋而合。

祝宝良认为，40%的刚需是中国房价的重要支撑。尽管随着人口老龄化来临，人口结构有所变化，但刚需对房价的支持仍在，今明两年可能会出现中国房地产市场的拐点，但不会出现急剧下跌的局面。

而地方政府债务风险在专家们看来也不足忧。

祝宝良就提到，中国的地方政府债务主要用于基本建设，今年要偿还的约2.4万亿，可以通过财政发债，借长还短以及把债务期限拉长等方式解决。

中国财政部周三就发布通知，明确2014年上海等10省市试点地方政府债券自发自还。中国版市政债的正式开启，意味着中国的地方政府融资功能正从过往主要依靠平台融资的形式，向以政府债券为主体的市场化举债融资机制转变。

陈东琪也认为，地方债务总体指标还是在可控的范围内，虽然这几年在增长，而且最近几年的增长是前面累积的增长，“还没有等到地方政府债务危机爆发或者爆发以前政府就采取措施，这样就防范了这个风险。”

他称，虽然有的措施可能抑制部分经济增长，但必须要做。比如说对影子银行，网上金融的发展，采取制度改革和规则上面更加严格等等。所以不能简单地认为搞改革、控风险就会牺牲短期增长。

此前有国内媒体报导称，5月开始政府债务融资类信托到期量陡增，兑付潮将汹涌来袭，地方政府偿债压力激增。

据用益信托网提供的数据，今年全年共有1,486只基础产业类集合信托到期，规模共计约3,309.7亿元人民币；而从广义上分析，除矿产类外，包括城市基础设施建设、交通、能源、文卫等公共服务的产业都属于政府性债务融资类信托，今年约有1,680.53亿元到期。（完）

(审校 张喜良)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。