中国美图公司计划年底赴港上市 IPO规模至多7亿美元--IFR

中国国务院通知称支持外商投资企业拓宽融资渠道 可依法依规在主板等挂牌
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透4月15日 - 汤森路透旗下IFR援引接近交易的消息人士报导称，中国修图应用开发商美图公司计划今年年底在香港进行首次公开发行(IPO)，拟筹资至多7亿美元。
IFR称，该公司已选择招商证券、瑞士信贷和摩根士丹利负责此次IPO。
美图公司前身为厦门美图网科技有限公司。据IFR称，该公司目前正在上市前融资阶段，公司估值可能在37亿美元左右，预计上市时估值有望增至50亿美元。
美图公司未立即回应有关其IPO计划的电邮置评请求。(完)
(编译 刘秀红；审校 高琦)
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布通知，要求进一步做好外商投资项目核准和备案管理工作，总投资（含增资）3亿美元及以上限制类项目，由发改委核准，其中总投资（含增资）20亿美元及以上项目报国务院备案。
路透上海/北京1月17日 - 人民币兑美元即期周二大幅收涨248点，离岸人民币盘中亦大涨逾400点，因美元指数回落；中间价则回调近120点。交易员指出，近期不确定因素较多，加上春节日益临近，客盘购汇意愿略减。近期汇价波动加大，市场等待英国退欧计划明晰和美国新总统特朗普就职演讲等风险事件落定。