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中国财经 | 2016年 4月 15日 星期五 18:35 BJT

中国美图公司计划年底赴港上市 IPO规模至多7亿美元--IFR

路透4月15日 - 汤森路透旗下IFR援引接近交易的消息人士报导称，中国修图应用开发商美图公司计划今年年底在香港进行首次公开发行(IPO)，拟筹资至多7亿美元。

IFR称，该公司已选择招商证券、瑞士信贷和摩根士丹利负责此次IPO。

美图公司前身为厦门美图网科技有限公司。据IFR称，该公司目前正在上市前融资阶段，公司估值可能在37亿美元左右，预计上市时估值有望增至50亿美元。

美图公司未立即回应有关其IPO计划的电邮置评请求。(完)

(编译 刘秀红；审校 高琦)

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