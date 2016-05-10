中国餐饮消费在线化趋势明显 一二线城市更爱外卖--报告

路透上海5月10日 - 中国最大的在线生活服务平台美团大众点评发布大数据报告显示，在消费升级的大背景下，国内餐饮消费与服务在线化趋势明显。数据显示，一二线城市消费者更爱预订外卖；三四线城市消费者更爱团购。

报告指出，在餐饮在线消费中，团购覆盖率为58%，即超过一半的中国餐厅提供团购服务。这源于兴起最早的团购模式满足了大量人群寻求优惠的心理诉求。从城市分布来看，大量的三四线城市团购覆盖率甚至超过了一二线大城市，例如湖北襄阳、河北邯郸、江苏宿迁等都是团购高覆盖城市。

报告称，在国内餐饮在线服务中，外卖和在线预订的覆盖率分别为18.9%和12.2%，显示出外卖和在线预订市场依然处于增长期；同时，外卖和在线预订业务主要集中在北京、上海、南京、杭州等一二线城市。

报告分析认为，一二线城市生活节奏快，城市出行成本高，外卖作为到店消费的替代方式，有效地提升了吃货们的工作效率，且增加了选择面；在线预订则是由于一二线城市中高端餐厅数量较多，预订业务满足了商务宴请、重大活动的提前组织诉求。

报告显示，一线城市人口众多且好餐厅排队严重，因此消费者的等待时间成本偏高。例如从综合预订、排队用户的等待时间得出的等待指数来看，上海为73、广州为81、北京为83、深圳为84。以等待成本最高的上海为例，超过55%的上海美食爱好者为吃上一顿美味排队时间超过半小时。

在线餐饮消费是目前国内O2O（线下线下）领域最重要的细分市场，具腾讯(0700.HK)背景的美团大众点评、百度(BIDU.O)外卖、阿里巴巴(BABA.N)旗下口碑网等均是该领域的主要竞争者。（完）