中国商船湄公河遭枪击 联合巡逻队还击

韩特别检察官办公室称其不能讯问朴槿惠
路透首尔2月27日 - 韩国特别检察官办公室周一表示，在调查干政丑闻过程中，检方将不能当面讯问总统朴槿惠。这桩丑闻有可能会导致朴槿惠下台。
路透北京1月15日电---中国公安部周日称，一艘载有木材的中国商船在湄公河遭遇不明身份人员枪击，中国和老挝警方予以还击。
公安部称，遇袭的"盛泰11号"商船从泰国返回云南西双版纳途中，经老挝会龙河口下游2公里处湄公河水域时，遭从老方一侧的枪击，没有人员伤亡。
中国商船去年10月在金三角地区遭到攻击，13名中国船员遇害。事後，中国、老挝、泰国和缅甸去年12月在湄公河开展了一项联合巡逻执法任务。
《中国日报》在其网站报导称，新的一项联合巡逻执法任务於周六开始。（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
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路透首尔2月27日 - 韩国特别检察官办公室周一表示，在调查干政丑闻过程中，检方将不能当面讯问总统朴槿惠。这桩丑闻有可能会导致朴槿惠下台。
路透雅加达2月27日 - 据警方和电视画面，印尼警方与一名袭击者交火。此前有报道称万隆市的一个政府大楼发生爆炸。 “我们现在政府办公室中。有人称发生了炸弹爆炸，”西爪哇警方发言人Yusri Yunus告诉路透。 印尼电视台的画面中可听到交火声，这是在西爪哇的上述大楼外面所摄。(完) (编译 王琛；审校 张涛)
路透华盛顿2月26日 - 两名熟悉提案内容的官员表示，白宫周一将会向各联邦部门发送一份预算提案，包含总统特朗普承诺的增加国防支出内容，部分将由缩减美国国务院、国家环境保护局(EPA)及其他非国防计划的支出加以支应。