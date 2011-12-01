中老缅泰四国将在金三角联合巡逻

路透北京12月1日电---中国公安部周三在其网站（www.mps.gov.cn）报导中称，中国、老挝、缅甸和泰国四国执法安全部门代表於2011年11月25日至26日在中国北京举行了"中老缅泰湄公河联合巡逻执法部长级会议"。会议决定四国将从12月中旬开始在湄公河上开展联合巡逻，并由中国向缅甸和老挝派遣专家。

上述四国的安全官员一致认为，为有效解决湄公河流域突出的治安问题，各方在加大对本国水域执法力度的同时，应根据形势需要创建新的合作机制和模式，形成工作合力。

按照2011年10月31日中老缅泰《湄公河流域执法安全合作会议联合声明》内容，四方同意中方在老方和缅方提出请求的情况下，派遣专家支援小组赴老挝、缅甸协助驾驶船艇并延伸操作培训。

公安部网站的报导没有提及泰国是否需要这类协助。

四方同意中国云南关累港设立中老缅泰湄公河联合巡逻执法联合指挥部，并於12月15日前在中国关累港举行联合巡逻执法首航仪式。

四国派驻官员和联络官，根据本国司法管辖权和法律规定协调、交流情报信息，按照协商一致的原则统一协调各国执法船艇及执法人员开展联合执法工作。（完）

编译：李富强 发稿：

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