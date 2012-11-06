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时事要闻 | 2012年 11月 6日 星期二 17:40 BJT

湄公河惨案四名被告获死刑

路透北京11月6日电---新华社报导称，云南省昆明市中级人民法院周二进行一审宣判，湄公河惨案主犯糯康及其犯罪团伙的另外三名成员被判处死刑。此案彰显中国跨境执法的力度在加强。

湄公河惨案中13名中国船员遇害，这是中国人在海外遇袭中死亡人数较多的一次，中国政府随後向该地区派出武装巡逻船。

新华社报导称，第五名被告人被判死缓，第六名被判有期徒刑八年。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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