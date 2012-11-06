湄公河惨案四名被告获死刑

香港前特首曾荫权因公职人员行为失当罪被判囚20个月
路透香港2月22日 - 香港法院周三就前行政长官曾荫权的一项公职人员行为失当罪作出判决，其被判囚20个月；至于此前未能达成裁决的＂行政长官接受利益罪＂则将会稍后重审。
路透北京11月6日电---新华社报导称，云南省昆明市中级人民法院周二进行一审宣判，湄公河惨案主犯糯康及其犯罪团伙的另外三名成员被判处死刑。此案彰显中国跨境执法的力度在加强。
湄公河惨案中13名中国船员遇害，这是中国人在海外遇袭中死亡人数较多的一次，中国政府随後向该地区派出武装巡逻船。
新华社报导称，第五名被告人被判死缓，第六名被判有期徒刑八年。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
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路透柏林2月21日 - 美国副总统彭斯访问布鲁塞尔时，强调美国对欧盟“坚定不移的”承诺。但据消息人士透露，在他出访的一周之前，白宫首席战略专家Steve Bannon会见德国外交官时透露出全然不同的讯息。
路透华盛顿2月21日 - 美国国务院称，美国国务卿蒂勒森周二同中国国务委员杨洁篪通电话，肯定了中美建设性关系的重要性，而且两人一致认为有必要解决朝鲜构成的威胁。