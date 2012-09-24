湄公河惨案嫌疑人在中国庭审中认罪

路透北京9月22日电---新华社报导称，湄公河惨案主犯糯康及其犯罪集团的五名成员在昆明市中级人民法院的庭审中认罪，承认杀害了13名中国船员。本案彰显中国跨境执法能力增强。

糯康是去年发生在金三角地区湄公河惨案的主要嫌疑犯，5月由老挝引渡至中国。湄公河惨案导致中国向金三角地区派出武装巡逻船。

报导称，在两天的庭审中，糯康认罪，并向被害人及其家属表示忏悔。

公诉人出示了确实、充分的犯罪证据，包括六名被告人的供述、证人证言、DNA检测结果和尸检报告等。

报导称，糯康周四否认策划湄公河惨案，但是其他五名被告人证实他是犯罪集团的领导人。

六名被告人面临国际谋杀、运输毒品、绑架和劫持船只等罪名。昆明中院并未宣布审判时间。

报导称，糯康希望获得宽大处理，其他被告人表示认罪并乞求从宽处理。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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