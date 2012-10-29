中国审议通过精神卫生法 保障公民不被非法收治

路透北京10月26日电---中国周五审议通过了保护精神障碍患者权利的《精神卫生法》。

人权倡导者称这部法律非常重要，但也表示该法依然未达到国际标准，因其允许当局在没有司法审查的前提下强制患者入院。这部法律酝酿了20余年。

新华社在英文报导中称，该法将保障公民不被随意强制治疗和非法收治。

位於纽约的人权观察组织（Human Rights Watch）研究员Nicholas Bequelin对路透表示：“我们很欢迎这部法律，因为有总比没有强。”

“这部法律的最重要之处在於，它将允许公民社会介入并推动精神卫生管理的改善，包括提供更大的透明度和限制警察权力。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：张家伟

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