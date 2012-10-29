中国审议通过精神卫生法 保障公民不被非法收治

中国全国人大任命何立峰为发改委主任、钟山为商务部部长
路透北京2月24日 - 新华社官方微博新华视点周五报导，十二届全国人大常委会第二十六次会议周五下午经表决，决定任命何立峰为国家发展和改革委员会主任、张军为司法部部长、钟山为商务部部长。
路透北京10月26日电---中国周五审议通过了保护精神障碍患者权利的《精神卫生法》。
人权倡导者称这部法律非常重要，但也表示该法依然未达到国际标准，因其允许当局在没有司法审查的前提下强制患者入院。这部法律酝酿了20余年。
新华社在英文报导中称，该法将保障公民不被随意强制治疗和非法收治。
位於纽约的人权观察组织（Human Rights Watch）研究员Nicholas Bequelin对路透表示：“我们很欢迎这部法律，因为有总比没有强。”
“这部法律的最重要之处在於，它将允许公民社会介入并推动精神卫生管理的改善，包括提供更大的透明度和限制警察权力。”（完）
编译：靳怡雯 发稿：张家伟
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