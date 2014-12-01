中国百货业未来12-18个月续面临困境 因内需不足及竞争加剧--惠誉

路透香港12月1日 - 评级机构惠誉发表报告称，未来12-18个月中国百货业将持续面临挑战，这不仅由于中国经济增长的放缓和内需不足，百货店数目增加及其他零售方式的冒起亦加剧竞争。

报告指出，中国百货业的销售增长落后于其他零售渠道，市场份额从2005年的20.5%骤减到如今的低双位数。最近的销售趋势显示，百货业的表现将继续偏离整体零售销售增长。

惠誉称，随着百货店数目增加，加上其他零售模式如购物中心、专卖店以及电子商务进入市场，都加剧零售市场的竞争。该评级机构并预期，随着规模小、效率低的百货运营商退出，中国百货业未来数年将进行一段长时间的市场整合。

此外，惠誉预计中国百货业者将在未来12-18月的财务杠杆较高，该些早于2011年即市场下滑前承诺的资本开支，至少在明年仍要继续投入。百货业者在同店销售表现仍然疲弱及新开店舖亏损情况下，快速去杠杆的机会很微。

惠誉表示，其给予评级的金鹰商贸(3308.HK)以自有物业经营百货店的策略，帮助其在经济下行时，降低资本支出以保留现金。惠誉预计金鹰商贸在资本支出后仍能维持中性至正面现金流，但降低负责则较大程度取决于公司的资产管理策略。

另一家获评级的百盛商业集团(3368.HK)上月被惠誉调降至“BB-”，评级展望为负面。惠誉认为，在经济增长放缓的环境中，较大比例的固定租金开支使百盛盈利能力受压。负面展望同时反映自去年上半年以来，百盛的同店销售持续下跌，未来的表现可能进一步恶化。（完）

(发稿 潘嘉玲; 审校 梁慧仪/杨淑祯)

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