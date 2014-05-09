招商局国际委任李建红接替傅育宁为公司新主席

路透香港5月9日 -招商局国际(0144.HK)周五宣布，傅育宁因工作调动辞去主席及执行董事职务，即日起生效，董事会同时委任李建红为公司新主席。

傅育宁上月23日退休招商局集团董事长，并改任华润集团董事长，代替涉嫌严重违纪违法而遭免职的宋林。

现年57岁的傅育宁出身于航海系统，于2000年2月起担任招商局国际主席，并于2010年8月接替因年龄关系退下的秦晓为集团董事长。

李建红现年亦为57岁，在加入招商局国际前曾在中远集团工作，历任中远总公司总裁助理、远洋地产(3377.HK)主席等职位。

招商局国际主要从事码头营运，及物流服务等。（完）

(记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)

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