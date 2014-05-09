招商局国际委任李建红接替傅育宁为公司新主席

沪综指连二日收跌 雄安新区等热点板块走势全面回落
路透北京4月17日 - 中国股市沪综指周一连两日收跌。分析师指出，今日宏观经济数据超预期，但雄安新区等热点板块走势全面回落，加之次新股、高送转等缺乏业绩支撑的投机炒作类品种延续调整态势，大盘低开低走，不过尾盘在银行股的强力护盘下，指数跌幅有所收窄，后市需关注3,200点的支撑力度。
路透香港5月9日 -招商局国际(0144.HK)周五宣布，傅育宁因工作调动辞去主席及执行董事职务，即日起生效，董事会同时委任李建红为公司新主席。
傅育宁上月23日退休招商局集团董事长，并改任华润集团董事长，代替涉嫌严重违纪违法而遭免职的宋林。
现年57岁的傅育宁出身于航海系统，于2000年2月起担任招商局国际主席，并于2010年8月接替因年龄关系退下的秦晓为集团董事长。
李建红现年亦为57岁，在加入招商局国际前曾在中远集团工作，历任中远总公司总裁助理、远洋地产(3377.HK)主席等职位。
招商局国际主要从事码头营运，及物流服务等。（完）
(记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
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路透北京4月17日 - 中国一季度经济数据大面积好转，包括工业增加值、固定资产投资等均大幅增长，有力拉动首季GDP(国内生产总值)同比增速超市场预期，并创一年半新高；加上此前外贸数据劲升，分析人士认为，经济运行一改过去几年持续不断回落的态势，企稳回升迹象非常明显。
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