中国招商局集团与安宏就收购巴西港口股份深入谈判--报载

路透圣保罗4月13日 - 圣保罗州报(O Estado de S. Paulo)周四报道指出，中国招商局集团(CMG)正进行深入谈判，欲买下安宏资本在巴西第二繁忙集装箱(货柜)港口TCP Terminal de Contêineres de Paranaguá SA的50%股份。

报道引述熟悉交易内情的消息人士称，在安宏资本与迪拜DP World Ltd DPW.DI的磋商遭遇意外困难后，和CMG的谈判动能增强。

路透去年8月曾报道，安宏资本聘摩根士丹利和巴西投行Grupo BTG Pactual SA，为出售TCP股份的顾问。当时消息人士称，安宏资本希望售股的价格使TCP的估值至少在35亿雷亚尔(11亿美元)。

两名与交易相关的人士近来告诉路透，安宏资本的合伙人2月飞往香港和迪拜，分别与CMG和DP World讨论TCP交易的初步条件。

TCP及安宏资本对圣保罗州报的报道及2月出差之事不予置评。中国招商局集团及DP World则未立即评论。(完)