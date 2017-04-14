中国招商局集团与安宏就收购巴西港口股份深入谈判--报载

酷派尚未完成审计事项涉多笔款项 续停牌至6月底前公布业绩
路透香港5月24日 - 由乐视控股创始人贾跃亭控制、停牌快将两个月的酷派集团称，2016年度业绩尚有六项未完成之审计事项，当中涉及多笔款项，其股份将继续停牌直至6月底前公布业绩为止。
路透圣保罗4月13日 - 圣保罗州报(O Estado de S. Paulo)周四报道指出，中国招商局集团(CMG)正进行深入谈判，欲买下安宏资本在巴西第二繁忙集装箱(货柜)港口TCP Terminal de Contêineres de Paranaguá SA的50%股份。
报道引述熟悉交易内情的消息人士称，在安宏资本与迪拜DP World Ltd DPW.DI的磋商遭遇意外困难后，和CMG的谈判动能增强。
路透去年8月曾报道，安宏资本聘摩根士丹利和巴西投行Grupo BTG Pactual SA，为出售TCP股份的顾问。当时消息人士称，安宏资本希望售股的价格使TCP的估值至少在35亿雷亚尔(11亿美元)。
两名与交易相关的人士近来告诉路透，安宏资本的合伙人2月飞往香港和迪拜，分别与CMG和DP World讨论TCP交易的初步条件。
TCP及安宏资本对圣保罗州报的报道及2月出差之事不予置评。中国招商局集团及DP World则未立即评论。(完)
(编译 张若琪 审校 陈宗琦)
路透香港5月24日 - 由乐视控股创始人贾跃亭控制、停牌快将两个月的酷派集团称，2016年度业绩尚有六项未完成之审计事项，当中涉及多笔款项，其股份将继续停牌直至6月底前公布业绩为止。
香港天文台于上午11时30分，发出今年首个黑色暴雨警告，表示广泛地区已录得、或预料会有每小时雨量超过70毫米的大雨，雨势可能持续。（完）
路透上海5月24日 - 美国穆迪投资者服务公司(Moody's)主权风险部高级副总裁Marie Diron表示，在周三调降中国评级之后，穆迪没有重新考虑中国评级的具体时间表。