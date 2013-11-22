中国并购热潮汹涌而来 但并购基金水土不服发展迟缓

作者：/张晓翀/林琦

路透北京11月22日 -2013年中国A股首次公开发行（IPO）的大门一直紧闭，令作为变通之途的企业并购重组持续火爆。不过，作为海外并购市场重要力量的并购基金，在中国却显得有点水土不服，有力无处使，发展迟缓。

即使近期证监会主席肖钢公开表态将鼓励并购基金发展，但业内人士指出，无论是产业政策支持、金融环境配合，还是国内了解企业管理和资本市场运作的高级人才储备方面，都是并购基金绕不开的坎，并购基金在中国的成长不可能一蹴而就。

“我们也是逐渐向国际的知名机构去学习，但是现在还有巨大的差距。我们相信专注做并购重组的机构，将来都会向这个方向发展。”渤海海胜基金管理公司常务副总经理杨睿如此表达了对并购基金的看法。

并购基金不同于普通的私募基金（PE），其往往在取得企业控股权后，通过分拆出售或提升管理效率而使其收益最大化。在国外并购基金已成为PE产业的主要融资方式，其融资规模占PE基金融资总规模的六成以上。国际上知名的并购基金包括黑石(BX.N)、KKR(KKR.N)和德州太平洋集团（TPG）等。

国内目前定位于并购基金的有以弘毅投资、鼎晖基金、中信资本为代表的本土国际化并购基金，以中信产业基金、渤海产业基金、航空产业基金为代表的各类产业基金以及以中信并购基金、海通并购基金为代表的券商并购基金等。

**项目虽多，杠杆难寻**

受资本市场低迷、IPO退出渠道狭窄和退出回报下滑的影响，今年以来并购市场持续火爆。北京某大型券商的投行人士说，目前风险投资(VC)和私募基金手中都有大量尚未退出的项目，这为并购基金提供了巨大的项目池。

北极光创投董事总经理杨磊表示，并购基金短期会快速发展，因为中国整个基金的供给量非常大，这种情况下大量钱挤入某一个细分领域，很快达到饱和，并购基金的情况可能亦是如此，

“这是一个挣钱机会，但很快赚钱空间被挤掉。”他说。

此外，虽然私募基金业看到并购基金的商机，但一些熟悉并购基金运作的人指出，并购基金主要进行控股权收购而非参股，而且其并购目标很多都是成熟企业，需要资金量巨大，因此基金需要通过贷款或债券等杠杆工具来实施并购，但国内这些杠杆工具的应用并不顺利。

并购贷款和垃圾债在国外很普遍，但在国内实践操作中仍会遇到不少问题。例如银行发放商业性并购贷款时，对于企业业绩、现金流、资金来源等多方面做出了严格的限制，所以基金的杠杆效应并不理想。

“银行现在有商业并购贷款，有很多要求，这就限制你杠杆基本上做不起来的。”中信并购基金董事总经理罗登攀先生谈到，在国内通过发债融资并购也有很多限制，例如并购基金不符合发行公司债的发债主体的要求。

**目标难寻，企业难管**

另外，在中国这个特殊的企业家环境下，并购基金要寻找合适的目标亦不太容易。目前大多数民营企业家仍是创业的第一代企业家，往往不舍得出让企业控股权；而国有企业收购或改制则需要国资委的层层审批。

“比如我们看控股收购，要买一个控股权，民营企业对企业感情比较深，不愿意并购。” 罗登攀表示。

收购后的管理亦是一个现实问题。普华永道中国审计部合伙人单峰坦承，目前国内并购基金的管理团队需要加强完善，类似职业经理人的管理人才相当缺乏。

他指出，目前绝大多数的PE基金管理团队人数较少，二三十人已是一个较大规模的团队，而且基本上只熟悉投资和资本运作。而国际并购基金的投后管理团队往往占总人数的一半左右。

正因为企业管理人才的缺乏，国内并购基金在完成并购后，仍留用原有管理层，这与海外通例大相径庭。而且若被并购企业仍有国资股份，并购基金收购后更难大刀阔斧地改组管理，就连给予管理层激励设计都难以获得国资认同和难以执行，理由是避免国有资产流失。

“如果不做股权激励的话，财务投资人在这个行业没法做。”某并购基金人士说。

既使投资和管理一切顺利，最终并购基金在退出时仍是磕磕绊绊。上市是并购基金退出的首选，但国内A股首次公开发行（IPO）上市的流程相当长，至少两三年；若是借壳上市，根据现有证券法规，上市前的连续经营期及上市后三年持股锁定，使得整个流程长达七八年，这对基金而言周期太长。

有并购基金人士建议，证监会和相关监管部门在政策上认定并购基金作为控股股东的财务类型的投资人，可以在锁定期上和退出时机的选择上出台一揽子的政策安排。

不过他亦坦承，在目前的体制下上述的政策出台可能有难度。

而在A股市场并购重组渐入佳境状态下，中国证券监管部门拟推出多项举措支持上市公司通过并购重组做强做大，包括支持并购基金等创新工具发展等。上海证券报周五报导指出，上述改革措施正抓紧论证，为并购重组市场提供更大空间。（完）

(审校 曾祥进)

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