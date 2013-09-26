中国前三季并购交易额创新高 能源电力为热门--汤森路透

摩根大通、法兴和东方汇理成为人民币银行间汇市即期做市商
路透北京3月28日 - 中国外汇交易中心周二称，摩根大通银行（中国）、法国兴业银行（中国）和东方汇理银行（中国）自4月1日起成为新的人民币外汇市场即期做市商；中国邮政储蓄银行、中国进出口银行和华夏银行成为新的人民币外汇市场远掉做市商。
路透上海9月25日 - 汤森路透最新数据显示，今年前三季，已公布的中国参与的并购交易总金额达1,727亿美元，同比上涨12.5%，亦是过往同期限的新高。
截止9月20日的数据显示，能源与电力行业仍是并购交易中的热门行业，交易金额达到378亿美元，同比增长8%，占中国参与的并购交易总额的21.9%。
并购交易包括跨境并购和中国境内并购。前三季与中国有关的跨境并购总金额同比增长10.5%至675亿美元，创下自2008年（841亿美元）以来的前三季度交易最高记录。其中，中国企业海外并购金额达437亿美元，亦为2008年以来的前三季最高。
在国内企业跨境并购的目的国中，美国市场约占四分之一，中国最大肉类生产企业双汇国际收购美国同行史密斯菲尔德（Smithfield Foods）SFD.N的交易成为主要因素，该项交易规模包括未披露债务在内共计70亿美元。
海外企业境内收购的交易总额达到238亿美元，尽管交易数量同比下降11.8%，但交易金额同比增长27.7%。从目标行业的角度看，中国房地产行业并购金额达到51亿美元，占市场份额21.5%。
而中国境内并购交易金额达到历史最高，共计1,031亿美元，较去年同期增长12.7%。其中材料行业占国内并购市场18.2%，其次是高科技行业（15.0%）和工业（14.7%）。
据汤森路透数据，前三季与中国相关的并购交易中，聘请财务顾问的交易规模共1,019亿美元，其中摩根士丹利(MS.N)及其中国合资投行摩根士丹利华鑫担任财务顾问的交易规模达158.3亿美元，排名第一；巴克莱(BARC.L)和高盛(GS.N)排名第二和第三。两家中国本土投行中金公司和中信证券(600030.SS)亦跻身前五位。（完）
(发稿 林琦; 审校 张喜良)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京3月28日 - 中国外汇交易中心周二称，摩根大通银行（中国）、法国兴业银行（中国）和东方汇理银行（中国）自4月1日起成为新的人民币外汇市场即期做市商；中国邮政储蓄银行、中国进出口银行和华夏银行成为新的人民币外汇市场远掉做市商。
路透上海3月28日 - 按资产计中国第五大银行--交通银行2016年净利依旧仅微增。行长彭纯周二表示，目前不良率还比较稳定，但管理层把控制不良贷款放在第一位；今年不良资产的压力依然很大，新增不良资产还会继续增加。
路透香港3月28日 - 中国华润集团旗下燃气业务分支--华润燃气周四公布，去年度净利按年增长16%，逊于市场预期，惟派息比率略为上调。