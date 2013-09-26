中国前三季并购交易额创新高 能源电力为热门--汤森路透

路透上海9月25日 - 汤森路透最新数据显示，今年前三季，已公布的中国参与的并购交易总金额达1,727亿美元，同比上涨12.5%，亦是过往同期限的新高。

截止9月20日的数据显示，能源与电力行业仍是并购交易中的热门行业，交易金额达到378亿美元，同比增长8%，占中国参与的并购交易总额的21.9%。

并购交易包括跨境并购和中国境内并购。前三季与中国有关的跨境并购总金额同比增长10.5%至675亿美元，创下自2008年（841亿美元）以来的前三季度交易最高记录。其中，中国企业海外并购金额达437亿美元，亦为2008年以来的前三季最高。

在国内企业跨境并购的目的国中，美国市场约占四分之一，中国最大肉类生产企业双汇国际收购美国同行史密斯菲尔德（Smithfield Foods）SFD.N的交易成为主要因素，该项交易规模包括未披露债务在内共计70亿美元。

海外企业境内收购的交易总额达到238亿美元，尽管交易数量同比下降11.8%，但交易金额同比增长27.7%。从目标行业的角度看，中国房地产行业并购金额达到51亿美元，占市场份额21.5%。

而中国境内并购交易金额达到历史最高，共计1,031亿美元，较去年同期增长12.7%。其中材料行业占国内并购市场18.2%，其次是高科技行业（15.0%）和工业（14.7%）。

据汤森路透数据，前三季与中国相关的并购交易中，聘请财务顾问的交易规模共1,019亿美元，其中摩根士丹利(MS.N)及其中国合资投行摩根士丹利华鑫担任财务顾问的交易规模达158.3亿美元，排名第一；巴克莱(BARC.L)和高盛(GS.N)排名第二和第三。两家中国本土投行中金公司和中信证券(600030.SS)亦跻身前五位。（完）

(发稿 林琦; 审校 张喜良)

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