上实环境称中国资金面紧张反而为公司带来更多并购机会

路透香港8月8日 - 于新加坡上市的中国水务公司--上海实业环境控股有限公司(SIIC.SI)周四称，中国资金面紧张对国内不少企业带来融资压力，但对于该公司来说，这样反而带来更多行业并购机会。

中国银行间市场6月份的“钱荒”已经平息，但拆息仍未回落至年初水平，利率波动会抬高企业融资成本。另一方面，中国经济增速减慢，亦会加重地方政府和企业的债务负担。

上实环境执行主席周军接受路透访问时称，目前中国的资金面有松有紧，像上实环境拥有境外融资渠道，资金成本较低且融资较容易，资金面是松的；但是对国内其他企业或平台来说，资金面比较紧张。

他说，“这种融资优势使上实环境于过去三年透过并购将供水和污水的处理能力翻两番，相信未来这种投资机会还会不断延续下去。”过去三年，上实环境先后并购武汉凯迪、南方水务和联合润通水务，公司现时的每日处理能力接近400万吨。

上实环境是上海市政府于香港窗口公司上实控股(0363.HK)旗下企业，其在新加坡和香港市场融资的平均资金成本不到4%，比起国内6%以上的融资成本要低，而对比公司旗下项目平均内部投资回报率8-10%，具一定盈利空间。

周军说，该公司目标于未来数年保持每年新增150万吨的处理能力。

上实控股除了持有上实环境50.33%股权，还持有非上市的中环水务47.5%权益。两家公司目前合计每日处理能力约900万吨，预计明年将增至1,000万吨。其主要竞争对手北控水务(0371.HK)和北京首创股份(600008.SS)则已具备千吨规模。

中国正在加快推进政府职能转变，为社会资本带来更多商机。此前北京市发展和改革委员会将邀请外资参加126个城市基础设施项目投标，项目总投资额为3,380亿元人民币(550亿美元)，项目涉及轨道交通、道路、综合交通枢纽、污水处理设施、垃圾处理和供热等。

周军说，国内地方政府把基础设施项目对外招标，就说明缺钱。该公司亦正留意上海市政府开放供水和污水处理项目的进度。

上实环境计划于明年上半年在香港作双重上市，以提高股份整体流通量及扩大投资基础。而为应付今年下半年可能出现的并购，并加快固废处置和垃圾发电的发展，公司正在考虑引进新的投资者。

周军说，业内大型基金对中国水务行业投资情绪高涨，几乎每个星期国际上的私募基金主动接触上实环境，希望成为该公司的股东。不过他指出，暂时未有具体的融资方案，而上实控股仍将保持在上实环境的控股股东地位，意味着在有需要时不排除向上实环境注资的可能性。

上实环境最近公布，今年首六个月营业额4.98亿元人民币，净利8,050万元，分别同比增长48%及80%。

据路透的数据，上实环境的市盈率约14倍，在香港上市的北控水务市盈率约26倍，在上海A股上市的首创则为25倍。（完）

(记者 雷美珍；审校 林高丽)

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