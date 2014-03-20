中国一季度并购金额同比降8% 房地产业并购最热门--汤森路透

路透上海3月20日 -汤森路透最新数据显示，截止周三，在已公布的并购案中，涉及中国企业的并购交易总额达470亿美元，较去年同期下降8.3%，是近三年来一季度并购金额最低记录。其中，房地产行业是中国参与的并购交易中的热门行业。

汤森路透一季度中国并购市场报告指出，一季度房地产行业的交易总额达148亿美元，较去年同期增长三倍，占比达到31.6%。房地产业并购暴增，主要因绿地集团最近宣布的通过其透过金丰投资(600606.SS)实现借壳上市交易，单宗交易规模达106亿美元。该宗交易亦创下一季度最大规模的并购案。

一季度，TMT行业（科技、媒体和通讯）的市场份额明显增长，市场交易额达72亿美元，较去年同期增长44.6%。

第一季中国企业海外并购交易总额仅76亿美元，较去年同期下降近一半，这是五年来第一季中国企业海外并购交易的最低值。金融行业、能源和电力行业仍是中企对外收购的前两大热门行业，交易额分别为24亿和16亿美元。

作为跨境并购的另一类型，海外企业入境并购金额一季度则小增7.1%至77亿美元。从目标行业来看，入境并购集中在能源与电力行业，并购金额达到18亿美元。

中国境内的并购交易第一季达314亿美元，同比增长7.3%，实现了历年来开年的最强劲增长。房地产行业占了境内交易总量约42.2%，接近133亿美元，是去年的四倍。高科技行业紧随其后，以45亿美元的交易总量占据14.4%市场份额。

汤森路透与Freeman咨询合作发布的数据并显示，在一季度已完成的并购交易中，高盛(GS.N)、野村(8604.T)、麦格理集团(MQG.AX)名列中国并购交易投行收入前三名。（完）

(发稿 林琦; 审校 张喜良)

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