清华控股旗下紫光股份拟购买美国一数据存储公司15%的股份

* 将以每股92.50美元的价格买下Western Digital的新股

* 有权提名一位代表进入董事会

* Western Digital股价大涨15.3%

路透9月30日 - 中国政府支持企业--清华控股有限公司计划买下美国数据存储公司Western Digital Corp (WDC.O)的15%股权。随着美国方面对于国家安全的担忧不断加深，这一交易可能受到严格的监管审查。

双方表示，清华旗下的紫光股份(000938.SZ)将向Western Digital投资37.8亿美元，以增强自身的技术业务实力，并因此有权提名一位代表进入后者董事会。

紫光股份将以每股92.50美元的价格买下Western Digital的新发行股份，较其周二收盘水准溢价约33%。

Western Digital股价周二飙升15.3%收报79.44美元。该公司营收在过去九个季度中的七个呈现下滑，今年已经丧失超过三分之一的市值。

在中美企业间进行的并购交易容易招致两国监管机构的严格审查，因为中美越来越多地相互指责对方参与网络窃密活动。

路透7月时曾经报导，紫光寻求收购美光(Micron Technology) (MU.O)，但这项交易在国安疑虑笼罩之下尚未达成。

紫光也正在收购惠普(HPQ.N)中国数据网络业务的51%股权。

一位未获授权公开发言的前美国官员称，紫光投资Western Digital案虽然规模比美光案小，但肯定会引起美国外资审议委员会(CFIUS)的关注。

“鉴于所有存在的疑虑，他们将仔细审查任何与国防部做生意的科技公司，”他说。

CFIUS会审查可能具有国家安全意涵的投资案。

两位不愿具名的CFIUS专家称，紫光取得Western Digital董事会的一个席位，意味着本项交易将引来CFIUS审查。

不过分析师称，紫光投资Western Digital不太可能面对重大的监管障碍，因为这项交易未涉及控股股权。

**对Western Digital是利多**

这项投资案将帮助Western Digital与中国当局建立更好关系，并给予其回购股票和展开收购的灵活操作空间。

RBC Capital Markets分析师Amit Daryanani称，Western Digital有了现金挹注，将可在闪存和固态存储等关键业务领域采取更大动作。

Western Digital去年收购固态储存系统制造商Skyera；在2013年时买下数据库和云计算闪存制造商Virident Systems。

紫光同意对Western Digital持股实施五年锁定期，这段期间其将受到表决权限制。如果紫光持股低于10%，其董事会代表权将会终止。

本项交易预计在2016年第一季之前结束。

Western Digital的财务顾问为富国证券。(完)