清华控股旗下紫光股份拟购买美国一数据存储公司15%的股份

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
* 将以每股92.50美元的价格买下Western Digital的新股
* 有权提名一位代表进入董事会
* Western Digital股价大涨15.3%
路透9月30日 - 中国政府支持企业--清华控股有限公司计划买下美国数据存储公司Western Digital Corp (WDC.O)的15%股权。随着美国方面对于国家安全的担忧不断加深，这一交易可能受到严格的监管审查。
双方表示，清华旗下的紫光股份(000938.SZ)将向Western Digital投资37.8亿美元，以增强自身的技术业务实力，并因此有权提名一位代表进入后者董事会。
紫光股份将以每股92.50美元的价格买下Western Digital的新发行股份，较其周二收盘水准溢价约33%。
Western Digital股价周二飙升15.3%收报79.44美元。该公司营收在过去九个季度中的七个呈现下滑，今年已经丧失超过三分之一的市值。
在中美企业间进行的并购交易容易招致两国监管机构的严格审查，因为中美越来越多地相互指责对方参与网络窃密活动。
路透7月时曾经报导，紫光寻求收购美光(Micron Technology) (MU.O)，但这项交易在国安疑虑笼罩之下尚未达成。
紫光也正在收购惠普(HPQ.N)中国数据网络业务的51%股权。
一位未获授权公开发言的前美国官员称，紫光投资Western Digital案虽然规模比美光案小，但肯定会引起美国外资审议委员会(CFIUS)的关注。
“鉴于所有存在的疑虑，他们将仔细审查任何与国防部做生意的科技公司，”他说。
CFIUS会审查可能具有国家安全意涵的投资案。
两位不愿具名的CFIUS专家称，紫光取得Western Digital董事会的一个席位，意味着本项交易将引来CFIUS审查。
不过分析师称，紫光投资Western Digital不太可能面对重大的监管障碍，因为这项交易未涉及控股股权。
**对Western Digital是利多**
这项投资案将帮助Western Digital与中国当局建立更好关系，并给予其回购股票和展开收购的灵活操作空间。
RBC Capital Markets分析师Amit Daryanani称，Western Digital有了现金挹注，将可在闪存和固态存储等关键业务领域采取更大动作。
Western Digital去年收购固态储存系统制造商Skyera；在2013年时买下数据库和云计算闪存制造商Virident Systems。
紫光同意对Western Digital持股实施五年锁定期，这段期间其将受到表决权限制。如果紫光持股低于10%，其董事会代表权将会终止。
本项交易预计在2016年第一季之前结束。
Western Digital的财务顾问为富国证券。(完)
编译/审校 徐文焰/李婷仪/孙茉莉
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