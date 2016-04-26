焦点：中国出重拳遏制黑色系商品过热交投 短期料迎来大震荡

2015年10月24日，中国黑龙江省鸡西市郊区，龙煤集团旗下一煤矿附近的煤场，一名工人在装车。 REUTERS/Jason Lee

作者 李文科

路透北京4月26日 - 尽管黑色系商品周二出现调整行情，但为抑制黑色系期货的过热交投，中国期货交易所近期接连窗口指导，大商所本周连两日调升焦煤、焦炭和铁矿石期货手续费标准，其中煤焦手续费更是升至原来的六倍，调整幅度之巨实属罕见。市场人士指出，交易所此类窗口措施可能会给飙涨的黑色系商品交投泼一瓢冷水。

交易所措施集中在打击市场炒作和限制频繁交易方面，除了大幅增加短线交易成本外，还有目的地解决市场换手率较高的问题，并且将新近交易趋于热络的商品亦纳入监管举措的范围，以防范资金转移到新品种进行短期炒作的苗头。

“交易所认定这些商品的价格不太理性，...交易所的窗口指导可能会给价格泼一瓢冷水。”格林期货资深分析师张朋程指出。

的确，黑色系商品期货价格前期一路飙涨，从升水角度看，价格的确不是很理性，而且在整个上涨过程中连一个像样的回调都没有，操作手法像极了股市，这引发了监管层对大笔资金进入市场炒作的担忧。

三大交易所于是对黑色系商品轮番出台相应的举措进行调控，市场人士普遍认为，近期黑色系商品因此可能会引来大幅震荡行情。

此前，大商所援引市场人士指出，除传统的市场化的扩大涨跌停板、提高最低交易保证金等举措外，交易所通过提高交易过热品种手续费、取消对当日开平仓手续费优惠等举措。而这些措施将将进一步增加短线交易成本，能相对精确地为相关品种降温、抑制过度投机势头。

不过上述市场人士亦指出，近期三大期交所采取的相关举措已收到一定成效，但最终仍需市场检验。

尽管铁矿石、焦炭期货价格周二出现下跌，但大连商品交易所继续调升焦炭、焦煤和铁矿石等品种的手续费，决定自周三起，焦炭和焦煤品种手续费标准由成交金额的万分之1.8调整为成交金额的万分之3.6。加上周二调升的幅度，煤焦期货手续费已经涨至之前的六倍之巨。

黑色系商品年内大幅飙涨超出市场预期，被认为主要由资金推动。数据显示，螺纹钢期货年内最高涨幅达六成；铁矿石期货周一触及502元的20个月的新高，年内涨幅逾七成；焦炭年内涨幅超七成；焦煤年内涨幅则近五成。

**短期调整难免**

实际上，受到交易所连续出台抑制过热交投措施的影响，疯涨的铁矿石和螺纹钢期货价格已经在周二出现暴跌，煤焦等商品亦在一度下跌后小幅收升。

市场人士指出，交易所罕见严厉的监管措施将令黑色系商品期货价格出现短期大幅调整，而部分投资者已经在近日开始反手做空这些商品。

“（这些措施）将会限制市场的交易热情，...近期价格可能会有大幅震荡。”张朋程指出。

不过，上海期货煤焦分析师蒋海辉亦指出，虽然措施出来后，螺纹钢等期货品种有一定幅度的建仓，但焦炭和焦煤在这几天的价格上涨过程中都是在增仓，显示市场仍在持续看好煤焦价格前景。

但他提出，交易所的措施令煤焦交易保证金压力加剧，以前一手焦炭的保证金仅为6,000-7,000元人民币，但现在保证金基本要达到15,000元左右，且临近五一假期，交易所将例行增加保证金比例，加上期货交易所的点，保证金的压力将是非常大。

从盘面看，煤焦和螺纹钢、铁矿石等黑色系商品的价格在周二出现较大的波动，显示投资者多空博弈很严重。

中联钢资深分析师胡艳平也指出，钢材价格此前连续上涨，很多投资者选择落袋为安，价格出现短期调整也很正常。

不过她也强调，目前钢材价格更可能是短暂调整，直到5月底6月钢材供需情况可能出现恶化时，才会出现大级别调整的转折点。

数据显示，上期所螺纹钢期货周二收跌3.8%至2,554元，大商所铁矿石期货主力连续合约周二暴跌5.95%至跌停板，收报每吨450.5元人民币，焦炭主力合约一度下跌逾1%，但最终收涨0.36%至1,101元。焦煤主力合约亦先抑后扬，最终小幅收涨0.25%至797.5元。聚丙烯期货主力合约收涨2.59%至7,092元。

**煤焦基本面支撑强于钢矿**

交易所监管措施势必影响短期价格，但长期来看，资金仍将更有可能向具有基本面支撑的期货商品市场集中，从这个角度而言，煤焦的上升空间可能比钢矿要更大。

从基本面的角度而言，螺纹钢和铁矿石期货的上涨幅度已经远超市场想象，但煤焦的涨幅却仍可以用基本面的支撑来解释，且煤焦仍有上涨空间。

“从基本面看，煤焦最近确实货源很紧缺，...焦煤和焦炭的价格还是比较坚挺的，这些措施对煤焦的影响应该有限。”上海期货资深分析师蒋海辉指出。

在他看来，从目前的煤焦价格而言，焦化厂的盈利比较有限，行业增产复产的可能性很低，加上之前停产的焦化厂炉子从技术上看无法重启，因此煤焦市场的上涨仍是有基础的，预期也还是很高的。

他并强调，虽然不排除钢矿价格大幅回落可能对煤焦价格的打压，但市场普遍认为煤价价格上涨仍有上涨空间，焦炭到每吨1,300元还是很有可能的。

不过张朋程也提出，煤焦价格中长期走升，仍要看产业链后端的钢材供需情况，如果5月钢材需求可能受到影响，那么煤焦价格会有一个平衡的过程，所以还需要观察，但5月之前，煤焦价格还是有一定支撑的。（完）