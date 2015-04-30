中国5月1日起实施稀土、钨、钼资源税清费立税 从价计征改革--财政部

路透北京4月30日 - 中国财政部周四决定，自5月1日起实施稀土、钨、钼资源税清费立税、从价计征改革。稀土、钨、钼资源税由从量定额计征改为从价定率计征。稀土、钨、钼应税产品包括原矿和以自采原矿加工的精矿。

据财政部网站新闻稿称，轻稀土按地区执行11.5%至7.5%的适用税率，中重稀土资源税适用税率为27%。钨资源税适用税率为6.5%，钼资源税适用税率为11%。

纳税人将其开采的原矿加工为精矿销售的，按精矿销售额（不含增值税）和适用税率计算缴纳资源税。纳税人开采并销售原矿的，将原矿销售额（不含增值税）换算为精矿销售额计算缴纳资源税。（完）

(发稿 张晓翀；; 审校 杨淑祯)

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