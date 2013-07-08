中国期货夜盘热络开局 贵金属连续交易初获市场认可

* 夜盘首日交投活跃，白银成交超120万手

* 风控等方面仍待时间考验

* 贵金属市场间夜盘交易竞争或加剧

丁琦/李文科

路透北京7月8日 - 上海黄金和白银期货夜盘周五首度登场，虽未能迎来盘面上的“开门红”，但交易运行顺畅且成交活跃，并未出现原来担心的流动性不足状况，这也意味着作为中国期市的重要制度性创新--“连续交易”得到了市场的初步认可。

市场人士也表示，作为一项长期的交易机制，夜盘交易在风险控制、流动性和技术保障方面还需要长时间的考验，如果进展顺利，将来完全有可能扩容至多个期货品种。

上海期货交易所统计显示，连续交易首日期间，白银合约成交突破120万手大关，成交金额高达701.70亿元，黄金的成交金额也有552.50亿元，分别是上周五黄金和白银日盘的2.43倍和1.32倍。

“夜盘第一天运行很顺畅，成交也活跃，应该说开了个好头，估计以后的市场活跃度也会不错，”中粮期货工业品事业部总监梁丽娟表示。

她并称，由于期货手续费方面的优势，加上夜间交易时间也足够长，应会吸引部分原来通过银行等渠道做T+D交易的投资者、甚至是主做外盘的客户。

不过也有分析师指出，夜盘“首秀”成交活跃，与美国非农就业数据引发贵金属市场波动有关，另外各方在第一天“争相尝鲜”的热情也相对高涨，今后能否保持首日的状态还有待观察。

由于上周五公布的美国非农就业数据强劲，令市场对美联储收紧政策的预期升温，受此拖累，上海黄金期货主力合约在夜盘首日收跌2.33%，报每克245.45元；白银主力合约收报每千克3,843元，跌幅为2.29%。

“一天的行情说明不了情况，还是要关注今晚(周一)的行情，还要看一周、一月甚至数月的行情才能对贵金属夜盘的交易形成理性的判断，”华泰长城资深分析师曹祥辉称。

**试水心态**

尽管夜盘的推出赚足了中国期货市场的目光，不过面对这一全新事物，部分谨慎的投资者还是选择了轻仓试水或先观望一段的策略。

“先试两手单找找感觉，观察一下再说吧，”上海的期货投资者唐先生表示，并称夜盘推出初期不会用大资金参与，待琢磨出具体运行规律后再重点考虑。

“现在有了夜盘不用忍受隔夜跳空之苦，但毕竟欧美时段市场波动大，一旦做反了恐怕觉也没法睡踏实了，”他说道。

目前中国夜盘的交易时间是21:00至次日凌晨2:30，基本覆盖了北美主要交易时段，但也对国内投资者的交易精力构成考验。

天任资产管理公司的研究总监贾世宏对路透表示，虽然公司的资产配置主要在股票方面，但国内夜盘推出后会留意期间贵金属的走势，因这会对次日相关上市公司的股价产生影响。

不过也有一些具有外盘投资经验的市场人士对夜盘的推出似乎不以为然，称由于国内金银价格主要跟着外盘走，直接关注似乎更好。只不过大部分投资者没有境外投资的渠道，其中还牵涉货币兑换问题。

路透此前援引消息人士的话称，中国正在考虑允许更多公司和个人在海外交易所交易期货合约。

国内各大期货公司也针对夜盘不少准备，不仅配备了专人值守，还通过短信等方式提示投资者更新交易软件和注意出入金等事项。不过也有市场人士反映，部分期货行情软件无法将夜盘行情并入第二天的日盘，给走势查看和技术分析带来不便。

**夜盘竞争隐现**

细心的投资者会发现，上期所的金银期货夜盘交易时间与上海黄金交易所几乎完全重合，再加上天交所等国内一些贵金属交易所也设有夜间交易时段，交易所围绕夜盘市场的竞争也逐渐浮现。

目前，上海黄金和白银期货的交易所手续费分别每手10元和成交金额的万分之0.5%。分析人士指出，这相对于国内其他黄金投资品种动辄万分之一、二以上的水准具有很大的竞争优势，尤其对于交易频率较高的日内交易者而言。

上海金交所去年以来数次下调了交易手续费，并在今年5月增设了周五的夜间交易时段，似乎也有意增强在这场“夜盘争夺战”中的竞争力。

不过交易所方面却有意淡化这种竞争氛围。上期所负责黄金业务的一位经理在被问及交易所间的竞争时表示，与其说是“谁抢了谁的饭碗”，他们更加看重的是合作。

“不同市场之间交易的品种有差异，比如T+D偏重现货性质，与黄金期货正好形成互补，夜盘还有可能形成两者之间的套利机会，这怎么能说成单纯的竞争关系呢？”他表示。(完)

(审校 杨淑祯)

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