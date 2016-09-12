中国铝企借道墨西哥转口美国规避关税不可能实现--中国行业协会

路透北京9月12日 - 针对部分媒体近期指称有中国企业向墨西哥大量出口铝材并转口美国，以逃避关税的报导，中国有色金属加工工业协会周一发布声明称，如报导中所指中国企业试图借绕道墨西哥规避美国税收，是不可能实现的。

华尔街日报上周报导称，美国加州的铝业公司两年前聘机师飞越一墨西哥城镇进行航拍，发现沙漠深处的工厂整齐排放约100万吨铝材，其价值达20亿美元，相当于全球库存量6%。而这批铝材如今成了中美贸易的矛盾来源。美国铝业人士称，这批存货由中资铝业巨头、在港上市的中国忠旺(1333.HK)运往墨西哥，试图取道墨国运入美国逃避关税。

刊登在中国有色金属加工工业协会网站上的声明指出，最近关注到国外媒体有关中国企业大量出口铝材至墨西哥，然后转口美国的报导，此报导与一年前的同类报导相比并无新的内容，当时同样有外媒指称有中国企业向墨西哥大量出口铝材并转口美国。

“此时旧事重提，使我们有理由相信这是为今年9月29日美国国际贸易委员会召开的332听证会制造舆论。我们认为该报导引用有关人士的数据和观点严重脱离事实，混淆视听，有必要在此做出相关回应，以澄清事实。”声明指出。

中国有色金属加工工业协会郑重声明，中国铝加工行业既反对不正当竞争，也反对以任何借口挑起贸易摩擦，对这种缺乏依据、歪曲事实，仅凭主观想象指责中国企业的行为表示愤慨。

声明称，如果中国出口到墨西哥的铝材直接转口到美国，从法律上来看，这批货物不可能取得墨西哥的原产地证明，因此即便先入墨西哥，再进美国，依然要缴纳“双反”关税，因2010年至今，美国向中国铝企征收高额的反倾销和反补贴税。

更重要的是，从数据上来看，2001年到2015年，整整15年墨西哥出口美国的铝材总量仅为29.1万吨。如果中国企业真的囤积近百万吨铝材搁置在墨西哥，那么按照过去出口美国的速度，要花数十年才能消化掉这些库存。这也从侧面验证了中国企业借转口贸易规避“双反”税收的情况不存在。

同时，美国铝合金进口主要来自加拿大、俄罗斯及中东地区，从墨西哥进口量较少。2001年到2015年间，墨西哥出口到美国的铝合金的总量只有30.7万吨；即便是出口量的最高年份2012年，墨西哥4.9万吨的出口量，仅占当年美国进口铝合金总量的3.1%。美墨双边贸易数据也证明了重熔出口这一说法的不可信。

而针对这一报导，中国忠旺集团亦发布声明称，报导对中国忠旺作出了不实指控及揣测，强调公司一直秉行公平、依法及有序的商业竞争，公司一直严格遵守所有适用的国际贸易规则和出口产品之相关政府法规。

刚刚在中国杭州结束的G20峰会的公报指出，将继续努力建设开放型世界经济，反对保护主义，促进全球贸易和投资，加强多边贸易体制，确保全球化背景下的经济增长提供惠及更多人的机遇、得到公众普遍支持。(完)

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