中国对铜铝融资的调查或扩大至铁矿石和大豆--对冲基金

路透伦敦6月11日 - 商品对冲基金RCMA Capital高管周三表示，中国对铜铝融资的调查可能扩大至铁矿石和大豆等其他大宗商品。

银行业者和贸易商已经在紧急核查存放在中国的金属库存的安全性。在青岛港口发现金属融资违规后，中国警方正在调查第三方企业的金属仓单重复质押问题。

RCMA Capital首席投资官Doug King表示，“我认为(调查)将从铜扩大至铁矿石和大豆。在中国，巨大的表观需求是借助影子金融实现，然后只是持有库存，以便获得现金。”RCMA Capital管理着规模为1.5亿美元的Merchant Commodity Fund。

以大宗商品仓单为抵押向银行贷款在中国已经司空见惯，部分导致一些港口积累起巨大的金属库存。

“如果开始解除(这些交易)，那么很明显将造成市场实货供应面临前端压力...并增加了另一重不确定性，”King称。

三位知情消息人士告诉路透，至少有两家在中国涉足商品融资的全球性银行，已要求部分客户将用作贷款抵押的铜和铝转至监管更完善的仓库。

King在伦敦国际衍生品博览会(International Derivatives Expo)上对记者称，“事情还没完，未来几个月调查会加剧。”

King还称，在主要银行削减大宗商品曝险之际，贸易商嘉能可 GLEN.L 等从事该业务的其他企业将继续把业务转移至上游，并买入生产资产以提高利润。

“作为一个交易商，如果波动率较低，许多大宗商品价格偏低，那意味着利润率也低。”King表示。他同时还任职于RCMA Group，这是另外一家从事橡胶和糖等实货交易的企业。

“所以人们不得不从其他领域获取利润，并逐渐将业务移至上游。所以我认为趋势肯定会越发走向垂直整合，我们希望参与其中。”(完)

(编译 王兴亚/于春红; 审校 孙茉莉/白云)

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