热点聚焦：中金再生再获“死缓”

图为合肥一家钢厂，一名工人在熔炉前忙碌着。 REUTERS/Stringer

记者 赵红梅 毕晓雯

路透香港3月12日 -曾经贵为中国废金属行业老大的龙头企业--中金再生0773.HK被香港证监会指控交易造假呈请清盘案，并未如愿于本周一在香港高院结束厄运。法官当庭宣布，案件将于2015年2月正式开审，预计聆讯四星期。

至此，公司股票已停牌长达近14个月。闻讯后的公司几个股东，难掩失望与悲情，在自发组建的微信群中相互诉说着各自的心事，共同的心愿则是希望香港高院能尽早开庭做出结论。

“我们相信香港高院，相信香港司法，法院若真的判秦志威有罪，判公司财务造假，我们认了，但希望能早点开庭有个说法。”一位不愿署名的股东表示，“毕竟这么拖着，对股东是最大的伤害。”

一度曾入福布斯富豪榜的秦志威注定要在香港证券史上留下一笔：其旗下中金再生在过去5年时间内迅速成为废金属回收行业中年营业额逾500亿港元的“龙头”、2013年初被海外做空机构盯住、随后又被香港证监局质疑账目造假而首次启用“临时清盘”…，命运从此陷入飘摇不定。

3月10日，香港证监会申请中金再生清盘呈请案再审开庭。去年10月16日已进行首次聆讯。

根据在现场的人士表示，当日庭审只持续了一个多小时，夏利士法官多次打断证监会的发言，并问有没有更新的指控，证监会未提出更进一步的指控。

中金再生公司律师当庭辩称，公司并非资不抵债，所有公司的资金并没有流失，并称临时清盘人也掌握这一情况，公司律师并强调即使证监会针对业务存在造假的指控成立，惟基于公众利益，将该公司清盘并非最佳选择，建议考虑聘请有经验的重组财务专家，制定一个更符合公众利益的方案来重组公司。

而受聘为公司临时清盘人的保华，则以中金再生内地公司不配合清盘调查为由，提出延长调查时间。

主营废金属回收的中国金属再生资源(控股)有限公司（简称中金再生）因涉嫌账目造假，成为首家被香港证监会于2013年7月29日向法院申请临时清盘的公司。

“证监会仅因为怀疑我们账目造假就把这么大规模的企业清盘了，这是有罪推论，绝对不公平、不公正。”秦志威日前接受专访时表示，他认为所谓临时清盘就是给经营正常的中金再生执行了“死缓”，相信法院会给企业公道。

事件导火索源于去年1月28日，曾狙击过首钢资源、西部水泥、搜房网、青蛙王子等上市公司的美国做空机构GlaucusResearch发布一份38页的沽空报告指，中金再生涉嫌夸大业务规模、客户集中度过高、控股股东走货套现以及资不抵债等，并给出“0港元”目标价并建议“强烈沽售”。

做空报告发出当日，股价尚在9.43港元的中金再生紧急停牌。

六个月后即去年7月26日，香港证监会史无前例地动用《证券及期货条例》212条款，称有证据指中金再生IPO招股说明书及上市当年度涉嫌夸大财政状况，甚至目前的财务数据也涉嫌虚构，申请将该公司清盘，香港法院最终委任保华顾问（BorrelliWalsh）的两位人士为临时清盘人。

证监会此前在回复路透询问案情进展的声明中称，“调查仍在进行中。”

秦志威则一直坚持自己及公司的清白，他认为，质疑是缺乏根据的，公司规模处行业老大，在全国拥有战略设施、广泛的销售及采购网络，自动化重型设备实现高度自动化的加工，完善的物流运输系统及专用码头，这些都是公司业绩高、表现优于同业的原因。

“截止2012年底，我们企业总资产约270多亿元，企业在经营正常下，财务稳健，非资不抵债、清盘前没有一单司法诉讼、一单逾期贷款，会计师事务所至今从未出具非正常或有保留意见的财务报告，但现在却因怀疑被清盘?所造成的负面影响足以毁灭公司。”秦志威在他位于香港的办公室里对路透表示。

2000年，秦志威和妻子黎焕贤共同创办中国金属再生资源，公司于2009年6月在香港交易所上市，公司基本架构是，公司主席秦志威在维尔京群岛注册的好运控股为顶层控股方，上市公司中金再生在开曼群岛注册，旗下至少13家附属公司，遍布香港、澳门、广东、天津、武汉、江苏等。

经历过一系列扩张和资本运作后，2008年，中金公司年收益较2007年增长236%至65亿港元；2009年上市后总收益从90.6亿港元跃升至2010年的225亿港元、2011年的521港元，2012年报因核数等原因迄今未披露。停牌前股价报9.43港元。

“当怀疑发生，公司已经停牌，证监会有足够时间审核调查，申请清盘及委任临时清盘人没有审慎考虑：对公司营运带来重大的影响，严重伤害公司的商誉利益。我相信任何人触犯法律都会受到法律制裁。”

秦志威称，“根据过往案例，涉嫌管理层有问题的企业，是有很多方法处理，不必需要采取这样过激的手段去制衡公司，可以撤换管理层重组公司，聘用专业人士来管理公司，给公司一个生存机会。”

而一位不愿具名的律师表示，证监会启动特殊条例申请清盘，法律赋予了临时清盘人保华极大的权利，按一般情况，当企业破产时，由债权委员会推举正式清盘人或者工商局向法院申请启动破产清算。保华没有前例可循，不排除为了防止管理权旁落、企业资产的变相流失，保华会采取一些主动措施去清盘和托管，若真按破产清算的步骤来工作也是法院赋予的权利。这种状况下，中金再生已完全陷入被动。

他进一步指出，如果证监会和保华提供的证据不足，那中金再生需要首先出具各种证据让法院意识到对方没有证据，反诉申请损失或者申请停止保华的任命。但目前情况来看，双方都没有完全充分的证据，法院只能做出案件延期再讯。

**临时清盘还是破产清算？**

保华顾问的两位临时清盘人Cosimo Borrelli及Jocelyn Chi LaiMan在去年7月26日拿到清盘令后快速行动起来。

仅两天后，保华就以中金再生名义向香港法院提出八项指控告秦志威及其妻子黎焕贤与10间供应商涉嫌捏造和财务数据，制造多起虚假交易，及申请索赔、冻结中金再生逾16港元的资产。

但于去年8月9日，高院特委法官鲍永年，因证据不足解冻了两间供应商及黎氏的法庭禁制令。

去年8月初，保华接管中金再生后，迅速在短时间内将其香港、澳门、新加坡子公司人员解散及关闭；8月3日至5日，保华给境内天津、广州等多间附属公司当地政府工商等部门、银行、客户等发接管信函，函中称这些子公司不得进行任何资产处置、不得对外借贷或偿还任何贷款等行为…并发函解除这几家附属公司的董事长职务和法定代表人身份。

中金再生独立非执行董事闫启平称，公司在香港、澳门、新加坡的窗口公司停运令集团旗下公司进口原材料等诸多业务受阻和瘫痪。

“不理解的是，去年9月保华刚去新加坡子公司（Central SteelSingapore）接管，几天后就关闭公司解散员工；澳门也是10名员工全部辞退；香港几十名员工目前仅剩8人，这些搞法就是在让企业死亡。”闫启平情绪激动地说。

路透拿到的两份保华分别寄往中金再生天津、广州子公司所在地银行和当地保税区管委会的信函，这两份信函中提到保华的清盘权利。

但令子公司高管不满的是，上述信函提到中金再生的一些用词，如“他们继续欺诈活动…中国金属及其子公司高级人员蓄意转移在香港、澳门及中国的资产…。”

中金再生资源(天津)投资有限公司管理层曹铁城表示，当带有这些词眼的信函发出后，中金再生子公司所在地的银行、供应商开始困惑和紧张，银行则开始追讨还未到期的贷款、并不愿再借新贷，供应商则不愿继续合作或赊款供应等。

记者亦从广州和天津当地银行和政府机构证实了这些信函的真实性。

“保华的做法过激而且专业失当，它是临时清盘人，却把正常经营中的公司当破产清算来搞，还状告供应商，这些不当行为给公司带来了重大声誉等损失。”曹铁城认为。

他并补充道，保华没按内地法定程序滥发接管及污蔑内容的信函，这给公司商业信誉造成严重的损害。中金停牌的前7个月，仍能继续得到银行、供货商及客户的支持并能维持正常运作，但临时清盘人进场后却对公司营运造成重大危机及令股东带来严重损失。

中金再生资源（控股）公司（中金再生广州子公司）负责人陈思进亦证实，去年8月保华开始临时清盘后，境内子公司都面临着合作银行收紧贷款额度及要求追加担保、供应商不敢供货，大客户停止向中金再生采购废金属等困境。

尽管去年下半年起，秦志威及中金再生单一大股东--秦志威全资拥有的好运公司多次反对清盘呈请，但香港高等法院仍坚持清盘并授予临时清盘人广泛的权力：包括暂时免除现任董事会管理公司事务的权利；对公司的行政控制权，并有权宣布就公司财产作出的任何产权处置及股份转让变更无效。

中金再生在香港上市，但注册成立于开曼群岛，其主要资产和业务在中国大陆，于是，上述案件已演变成漫长的法律战及牵扯香港及中国大陆不同司法体系之间博弈。

而中国大陆涉及到企业清算的只有《企业破产法》，且破产清算需要向公司运营所在地的当地法院提出申请。且香港高法针对中金的临时清盘令，对内地关联企业不具有直接的法律效力。

广东一位律师认为，一般是由债权人或债务人向具有司法管辖权的法院提出破产（清盘）申请，法院召开债权人会议，就资产负债状况说明书等事项进行审议，由债权人对破产（清盘）人进行公开聆讯，最后在对破产清盘人财务审计及申报债权核定的基础上确定分配方案。

而随着清盘程序的进一步开展，本已迟到的中金再生年报披露恐是遥遥无期。

目前广州亚钢钢铁、中金再生资源（天津）投资、天津中金再生资源交易市场三家附属公司已赴当地法院民事起诉保华，指控其发函污蔑名誉权，侵害公司法人的独立经营权。

不过亦有香港法律界人士表示，相信保华是专业机构，接管中国大陆的地方资产时应该得到了当地批准，上述接管资产的程序应该是为防止资产流失。

截稿前，未能得到保华香港办公室及媒体主要联络人的回复。

**临时清盘保护了谁的利益？**

作为亚洲金融中心的香港，证监会一直以“证券市场守夜人”的身份定位、以严格监管着称，并始终以“保护投资者利益”为核心诉求，近年来，随着中概股频被爆出造假，证监会对造假监管更趋严厉。

香港证监会向高院申请清盘时称，将中金再生清盘是为保障公司股东、债权人及投资大众的权益，其严厉的处罚在资本市场引起了巨大的震动。

中金再生营运总监姜延章认为，证券市场严格监管是好事，但他反问道，证监会做出的临时清盘是否有些草率？最终结果可能对股东、债权人及投资大众并不利。

在中金再生旗下亚钢公司占45%股份的广州珠江钢铁码头公司，负责经营的总经理黎柳贤指着几百米的长岸线称，“以前这个码头生意很兴旺，现在公司的进口业务都停了，不得不申请从外保区转为内贸码头了。”

她称，公司一直到7月临时清盘前都处在正常经营状态，去年上半年码头还有5-10万吨装卸量，清盘后只剩2万吨，员工由150人变成了目前的90人。

值得一提的是，1月28日Glaucus沽空报告发布的前一交易日（1月25日）晚间公告，央企之一的中国节能斥资34亿元或每股9.99元，向秦志威买入29%股权，成为中金再生的第一大股东。因公司停牌，上述入股已希望渺茫。

持股股东沮丧、做空者狂欢，据美银美林统计，中金再生2013年1月28日未平仓沽空已达9,200万股，占已发行股本约8%，金额值8.76亿元。而这一沽空数在2012年的12月21日还处很低水平。

有市场人士透露，尽管中金再生一直处于停牌，已有机构投资者在去年下半年以低至1元在场外大量割肉，而停牌前进行沽空的对冲基金亦趁机以低价平仓，趁清盘前获利离场。

中金再生停牌时总市值为110亿港元，小股东约占47.9%。

“一个资产几百万的清盘公司（保华）接管一个资产200多亿的公司，一旦专业失当，这损失谁来承担？还有审讯一拖再拖，一间健全的公司，也难熬过啊。”闫启平认为。

“委任临时清盘人绝对是一个不适当和不合理的做法，将严重影响中金的运营，可能给股东带来严重损失。”中金再生单一大股东--秦志威全资拥有的好运公司去年10月22日发出声明称。

中金再生截至2012年6月底的中期报告显示，其银行结余及现金只有17.29亿港元，而银行借款却高达53.12亿港元，总资产虽然有226亿港元，但其中有近151亿港元是应收票据及应收款。

香港证监会曾通过历时两年不懈的法律诉讼拉锯战，最终让造假上市的洪良国际受到了史上最严厉的惩罚，也有媒体揣测，中金再生很可能是下一个洪良国际0946.HK。

但与中金再生的境况不同，是接获洪良国际的审计机构毕马威的举报发现造假，香港证监局申请司法部门冻结洪良国际资产，并积极展开调查与诉讼。

而让秦志威大喊不公的是，2012年11月因“一亿元人民币失踪事件”停牌的福和集团(0923.HK)被爆涉伪造贷款和会计文件、伪造交易，时隔两年多后经连串重整于2014年1月复牌。

在香港高院确定明年再审后，数位股东情绪激动，“证监会说是为了保护我们股东的利益，但这么一直拖着，却是对我们最大的损害。”一位重仓在中金再生股票上的小股东称。

其中一位理性的投资人表示，现在即便公司最终真的被证明是无罪的，结果也很难说了。“明年2月开审，3月结束审判，但判决结果不知要拖几个月才有呢。即便有了判决，中金胜诉，但保华这边可能还继续上诉，2015年之内能否完结都未可知。按此推算，公司至少要在保华手中'清算'两年，这样公司还有多少价值能剩下呢？”

“我希望尽快能出审判结果，如果是秦造假有罪，我们会行施民事诉讼权来追讨损失。但这样拖着，我们什么办法也没有。”另一位股东表示。（完）

(审校 屈桂娟)

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