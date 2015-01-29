商务部：金属出口配额会更少 原铝出口关税调整须慎重（更新版）

路透北京1月29日 - 中国商务部周四称，金属出口配额未来的趋势是会越来越少，而对于取消或下调原铝出口关税的业界建议，要经过全面慎重的研究才能做出决策，目前还没有相关进展。

他在商务部例行发布会间隙回答路透记者提问做出上述表示的。

“我们现在的（金属出口）配额已经越来越少了，我们这几年其实每年都在减少跟外贸相关的行政审批事项，包括一些行政管理措施，包括像配额管理措施，都在陆续减少。”沈丹阳说，“趋势是越来越少，不是越来越多。”

中国商务部条约法律司负责人1月中就中国政府取消对稀土等产品出口配额管理发表谈话称，稀土、钨、钼等产品出口配额的取消是配合国内稀土等资源类产品管理制度改革，综合考虑世界贸易组织(WTO)相关裁决执行所进行的一项政策调整。

在回答路透关于是否会取消或下调包括原铝在内的产能过剩金属出口关税的提问时，沈丹阳说，是有很多企业，很多市场人士在提这个建议，这个要经过全面慎重的研究，因为涉及到很多部门很多企业很多商品。

“现在这种企业在经营过程中的角度不一样，利弊分析也不同，类似这样的事情都是要充分听取方方面面的意见才能做出决策。”他表示，目前还没有进展，有进展会及时发布。

在商务部发布会上，沈丹阳表示，高度关注希腊新政府宣布暂停比雷埃夫斯港民营化对中国企业的影响。，中远集团在该港集装箱2号及3号码头的合作是两国实现互利共赢的成功典范，符合中希两国人民的福祉。

“商务部将会继续密切关注希腊新政府相关政策，并将于希腊政府保持沟通，督促希腊政府维护包括中远在内的在希中资企业的合法权益。”他说。

中国外交部周三表示，对于媒体报导的希腊新政府宣布停止向中远集团及其他四家竞购者出售比港的股份计划，正在向希方核实有关情况，并强调自2008年中远集团获得比港二、三号集装箱码头特许经营权以来，中远比港项目已成为两国互利互惠、合作共赢的典范

希腊总理齐普拉斯(Alexis Tsipras)周三对国际债权人发起公开挑战，宣布中止依据纾困协议制定的各项民营化计画，导致此间金融市场连续第三日大跌。（完）

(发稿 侯向明； 审校 黄凯)

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