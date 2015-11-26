中国金属行业要求当局调查“恶意”卖空行为--消息人士

路透香港11月25日 - 行业消息人士称，中国金属行业的一个主要协会要求当局调查上海期货交易所发生的“恶意”卖空金属的行为。这是金属生产大国中国对于价格下挫感到恐慌的最新迹象。

四名消息人士表示，这项呼吁由中国有色金属工业协会发出，并得到了一些大型国有金属生产商的支持。之前，上海市场的金属价格跌至2008/09年全球金融危机以来的最低水平。

在这次价格下跌的同时，上周上海期货交易所未平仓合约大幅增加，几种金属的成交量也大增，促使一些生产商将价格下跌压力归咎于卖空操作。

“对于恶意卖空行为，(我们)将采取行动，”其中一名消息人士表示，这是中国有色金属工业协会的一名官员。

这名官员没有给出详细情况，包括该协会是否已向监管机构--中国证监会投诉。

另一消息人士是一家生产铝并销售铝、铜和锌的民间投资公司管理人员，他称该协会向证监会建议调查。

证监会未回应置评请求。该协会也未发表评论。

这一行动凸显生产商和投资者之间的关系愈发紧张。一方面，目前价位令生产商遭遇亏损，而另一方面，投资者认为中国经济放缓和全球金属供应过剩是整体逃离工业商品的一个原因。

第二名消息人士称，证监会本月稍早要求一家国际贸易公司对其持有的铝期货仓位作出解释；该公司提供证据说明这些空仓是为了与中国炼厂交付的金属进行对冲后，调查结束。

由于事件敏感性，他没有说明企业名称。

上海主力期铝SAFcv1周二跌至纪录低位每吨9,620元人民币，未平仓合约总数触及纪录，因为存在大量空仓。

“一些生产商要求调查恶意卖空...本周镍价下跌不正常，”第三位消息人士称，这是一家国有铜炼厂的管理人员。

证监会之前对股市卖空采取过类似举措。

上海金属价格与未平仓合约图表(tmsnrt.rs/1QHxEq9)(完)