中国计划今年收储10,000吨锑 以确保足够的战略供应

路透上海6月20日 - 据一位业内官员称，中国今年有10,000吨锑的临时收储计划，因中国政府寻求提高对部分金属的战略性持有规模。

中国为全球最大的锑生产国。锑广泛用于一系列产品及材料中，从防火材料到电池和医疗设备等不一而足。

中国有色金属工业协会这位不愿具名的一位官员称，此次收储将分步完成，目前尚未设立时间表。

该官员表示，收储规模也可能会根据市场情况加以调整。并称购买的目的不只是支撑价格，还是为了确保足够的战略供应。

上周中国国务院表示将增加一些金属的国有储备。

中国的国有收储由中国国家物资储备局(简称:国储局)实施。

国储局拒绝就此回应。(完)