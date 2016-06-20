中国计划今年收储10,000吨锑 以确保足够的战略供应

中国2016年全年ODI规模创新高且超越FDI 同比增逾四成
路透北京1月16日 - 中国2016年全年对外非金融类直接投资（ODI）同比增长44.1%，达到1,701.1亿美元的历史新高，且已超过同期实际使用外资(FDI)规模。
路透上海6月20日 - 据一位业内官员称，中国今年有10,000吨锑的临时收储计划，因中国政府寻求提高对部分金属的战略性持有规模。
中国为全球最大的锑生产国。锑广泛用于一系列产品及材料中，从防火材料到电池和医疗设备等不一而足。
中国有色金属工业协会这位不愿具名的一位官员称，此次收储将分步完成，目前尚未设立时间表。
该官员表示，收储规模也可能会根据市场情况加以调整。并称购买的目的不只是支撑价格，还是为了确保足够的战略供应。
上周中国国务院表示将增加一些金属的国有储备。
中国的国有收储由中国国家物资储备局(简称:国储局)实施。
国储局拒绝就此回应。(完)
(编译 刘秀红/王洋; 审校 孙茉莉/高琦)
路透北京1月16日 - 中国2016年全年对外非金融类直接投资（ODI）同比增长44.1%，达到1,701.1亿美元的历史新高，且已超过同期实际使用外资(FDI)规模。
路透北京1月16日 - 中国国家能源局周一公布，2016年全社会用电量59,198亿千瓦时，同比增长5.0%；其中第二产业用电量占逾七成，但同比仅增长2.9%。
路透上海/北京1月16日 - 人民币兑美元即期周一小幅收涨，中间价亦小升。交易员指出，将于本周正式就职的美国候任总统特朗普依旧鲜有经济政策新信息，美元指数承压续利好人民币，且春节临近客盘购汇需求也有所下降，大行适度提供美元流动性，确保汇价基本稳定。