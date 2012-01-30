十二五期间有色金属工业增加值年均增速达到10%--工信部规划

路透北京1月30日电---中国工业与信息化部周一称,中国有色金属工业到2015年,十种常用有色金属的工业增加值年均增速达到10%,前10家企业的冶炼产量占全国的比例为铜90%、电解铝90%、铅60%、锌60%.

工信部网站周一刊登到有色金属"十二五"(2011-2015年)规划及铝工业"十二五"规划解读称,有色金属行业将以满足内需为主,严格控制资源、能源、环境容量不具备条件地区的有色金属冶炼产能.

《规划》把提高资源保障能力作为"十二五"发展的主要任务之一.加快资源基地建设.要优先在境外,其次在境内. 在境外,以加快境外铜、铝、铅、锌、镍、钛等原料供应基地建设为重点,积极推动境外资源勘探.

"建立与资源所在国利益共享的对外资源开发机制,加快境外资源开发项目建设,形成一批境外矿产资源基地."规划称.

2010年中国十种常用有色金属--铜、铝、铅、锌、镍、锡、锑、汞、镁、钛的产量3,093万吨,表观消费量约3,424万吨,是全球最大的有色金属生产和消费国.

规划表示,在控制总量的前提下,积极引导能源短缺地区电解铝及镁冶炼产能向能源资源丰富的西部地区有序转移.

逐步推进部分城市有色企业转型或环保搬迁.在沿海地区,利用进口原料有序布局建设若干铜、镍基地.选择条件合适的区域,依托拆解园区,充分利用国内外废杂铜、铝资源建设若干规模化的再生金属基地.

"提升企业国际化经营水平,鼓励在境外建设氧化铝、电解铝、铜、铅、锌、镍等产业园区."规划称.

鉴於中国有色金属工业整体还处在国际产业链分工的低端环节,规划提出大力发展精深加工产品,力争2015年实现有色金属新材料产品增加值占工业增加值比重由2010年的8%增加到15%.

**节能降耗**

根据规划,"十二五"期间十种常用有色金属的单位工业增加值能耗降低18%,单位工业增加值二氧化碳排放量降低18%.

其中铜、铅、镁、电锌冶炼综合能耗分别降到300千克标煤/吨、320千克标煤/吨、4吨标煤/吨和900千克标煤/吨及以下,电解铝直流电耗、全流程海绵钛电耗分别降到12,500千瓦时/吨和25,000千瓦时/吨及以下.

规划并称,"十二五"期间,将鼓励低品位矿、共伴生矿、难选冶矿、尾矿和熔炼渣等资源开发利用.促进铜、铅、锌等冶炼企业原料中各种有价元素的回收,冶炼渣综合利用,以及冶炼余热利用.

建立完善铜、铝再生资源利用体系,规范回收、拆解，建设一批规模化再生利用示范工程.完善废旧铅酸电池回收利用体系,鼓励将废旧铅酸电池回收利用纳入矿铅生产体系.

支持改扩建形成一批锌、钴、镍、锡、锑、锗、铟、贵金属等回收利用及冶炼废渣综合利用示范工程.依托内蒙古等高铝煤炭资源,有序推进高铝粉煤灰资源开发利用.

《规划》并提出,到2015年,再生铝达到580万吨/年,赤泥综合利用和高铝煤炭资源开发利用实现规模化.(完)

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