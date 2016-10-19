中国要从严控制铜、电解铝等新建冶炼项目 适度控制黄金产能扩张--工信部

路透北京10月19日 - 中国工信部周三称，考虑到中国原料对外依存度不断上升，在有色金属需求增速下降和能源环保压力不断增大的情况下，要从严控制铜、电解铝、铅、锌、镁等新建冶炼项目，适度控制黄金产能扩张。

工信部网站发布有色金属工业发展十三五规划（2016－2020年）通知并称，随着中国经济进入新常态，整体消费增速将由“十二五”期间的高速转为中低速，除锂、钴等新能源小品种金属和镁需求将继续保持高速增长外，铜、铝等主要品种消费增速将明显放缓，铅将基本维持现有消费水平，锌可能在“十三五”末达到消费峰值。

规划称，对电解铝建设和改造项目，要严格落实产能等量或减量置换方案，并在网上公示。适度控制黄金冶炼产能扩张。

在促进低效产能退出方面，通知要求应进一步发挥市场倒逼机制，辅以必要的经济和行政手段，做好政策引导，强化行业规范管理，加强有色金属企业节能、环保、质量、安全等执法力度，经整改仍达不到法律法规和相关标准要求的，依法依规退出；同时，支持企业通过兼并重组、债务重组、转型转产等手段，加快低效产能退出。

在推进企业兼并重组过程中，通知指出需坚持企业主体、市场化运作、政府引导的原则，充分发挥市场机制和政策引导作用，鼓励有色金属企业开展行业内上下游及跨行业联合重组，提高产业集中度，加强业务整合、流程再造，构建上下游一体化完整产业链，增强企业实力和竞争力。

通知并要求，应推进国有企业体制机制改革，积极稳妥发展混合所有制，激发国有企业活力；并鼓励有实力的企业集团在资源丰富的中部和南部非洲、中亚、东南亚、西亚、中东、南美等地区建设冶炼项目，在有色金属消费潜力较大的国家和地区建设深加工项目。

最后，通知提出应加强财税、金融、贸易等政策与产业政策的衔接，加大对符合要求的骨干企业的融资支持。充分利用现有专项资金渠道，并鼓励地方政府和社会资本加大投入；依据市场化、法治化原则妥善处置债务和不良资产，加快低效企业退出。对符合条件的重大国际合作项目，加大融资支持力度。（完）