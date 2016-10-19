中国要从严控制铜、电解铝等新建冶炼项目 适度控制黄金产能扩张--工信部

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京10月19日 - 中国工信部周三称，考虑到中国原料对外依存度不断上升，在有色金属需求增速下降和能源环保压力不断增大的情况下，要从严控制铜、电解铝、铅、锌、镁等新建冶炼项目，适度控制黄金产能扩张。
工信部网站发布有色金属工业发展十三五规划（2016－2020年）通知并称，随着中国经济进入新常态，整体消费增速将由“十二五”期间的高速转为中低速，除锂、钴等新能源小品种金属和镁需求将继续保持高速增长外，铜、铝等主要品种消费增速将明显放缓，铅将基本维持现有消费水平，锌可能在“十三五”末达到消费峰值。
规划称，对电解铝建设和改造项目，要严格落实产能等量或减量置换方案，并在网上公示。适度控制黄金冶炼产能扩张。
在促进低效产能退出方面，通知要求应进一步发挥市场倒逼机制，辅以必要的经济和行政手段，做好政策引导，强化行业规范管理，加强有色金属企业节能、环保、质量、安全等执法力度，经整改仍达不到法律法规和相关标准要求的，依法依规退出；同时，支持企业通过兼并重组、债务重组、转型转产等手段，加快低效产能退出。
在推进企业兼并重组过程中，通知指出需坚持企业主体、市场化运作、政府引导的原则，充分发挥市场机制和政策引导作用，鼓励有色金属企业开展行业内上下游及跨行业联合重组，提高产业集中度，加强业务整合、流程再造，构建上下游一体化完整产业链，增强企业实力和竞争力。
通知并要求，应推进国有企业体制机制改革，积极稳妥发展混合所有制，激发国有企业活力；并鼓励有实力的企业集团在资源丰富的中部和南部非洲、中亚、东南亚、西亚、中东、南美等地区建设冶炼项目，在有色金属消费潜力较大的国家和地区建设深加工项目。
最后，通知提出应加强财税、金融、贸易等政策与产业政策的衔接，加大对符合要求的骨干企业的融资支持。充分利用现有专项资金渠道，并鼓励地方政府和社会资本加大投入；依据市场化、法治化原则妥善处置债务和不良资产，加快低效企业退出。对符合条件的重大国际合作项目，加大融资支持力度。（完）
(发稿 陈杨；审校 李文科/杨淑祯)
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路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。