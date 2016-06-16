中国国务院：促有色金属调结构 严控新增产能加快退出过剩产能

路透北京6月16日 - 中国国务院周四发布促进有色金属工业调结构促转型增效益的指导意见称，要严控新增产能，严厉查处违规新建电解铝项目，加快退出过剩产能。

刊登在中国政府网的文件要求，依法依规退出和处置过剩产能，全面调查掌握有色金属重点品种的环保、能耗、质量、安全、技术等情况，并完善主要污染物在线监控体系。

对不符合法律法规、产业政策和相关标准的企业，要立即限期整改；未达到整改要求的，要依法依规关停退出，同时在省级人民政府或其部门的网站上公告，接受社会监督。

要引导不具备竞争力的产能转移退出。鼓励有条件的企业适时调整发展战略，主动压减存量产能，实施跨行业、跨地区、跨所有制的等量或减量兼并重组，退出部分低效产能。对不符合所在城市发展规划且不具备搬迁价值和条件的企业，鼓励其实施转型转产；具备搬迁条件的企业，支持其退城入园或实施环保改造后向有条件的地区搬迁。

政策支持方面，文件明确完善用电政策，继续实施差别电价政策；完善土地政策，产能退出后的划拨用地，可以依法转让或由地方政府收回；加大财税支持，落实好兼并重组税收政策；调整进出口有关政策，支持符合行业规范条件的企业开展铜精矿、锡精矿等加工贸易。

同时，落实有扶有控的信贷政策，建立产融信息对接机制，加强信息共享，引导金融机构按照风险可控、商业可持续原则，重点支持符合行业规范条件、环境保护和安全生产持续达标、有市场前景和经营效益的骨干企业。

此外，利用多层次资本市场，加大对有色金属行业的融资支持。支持符合条件的有色金属企业拓宽直接融资渠道，在资本市场进行股权融资。引导金融机构与企业自主协商，妥善解决兼并重组、产能退出中的金融债务问题。研究通过保险补偿机制支持有色金属新材料首批次应用。对符合条件的重大国际合作项目，引导金融机构给予优惠贷款等。

文件并提出，电解铝产能利用率保持在80%以上，铜、铝等品种矿产资源保障能力明显增强，稀有金属资源开发利用水平进一步提升，再生有色金属使用比重稳步提高；同时对相关工作落实作了具体分工安排。（完）

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