综述：金属融资骗贷案或是压垮商品贸易融资的最后一根稻草

路透北京6月13日 （作者 李文科） - 如果中国贸易融资终结，大宗商品市场将会怎样？最近在青岛港口爆出的金属融资骗贷事件尽管涉及的商品库存量很小，但这有可能成为压垮庞大的中国大宗商品贸易融资身上的最后一根稻草，令大宗商品贸易融资加速收缩，并走向终结。

尽管以真实贸易为基础的融资贸易不会就此消亡，但仍可能令中国大宗商品国际现货贸易模式发生改变，这在金融融资骗贷事件后恐慌情绪蔓延整个商品市场中可见端倪。

无论是对于已经开展贸易融资十多年的铜、铝、铅锌等有色金属，还是最近几年在贸易融资业务上的铁矿石、橡胶等后起之秀，一直以来顺风顺水的贸易融资将在中外银行清查整顿商品融资业务的风暴中无处遁形。

由于中国在资本项目上仍有诸多管制，而近几年境内外利差和汇率波动持续扩大，导致基于贸易的套利交易层出不穷，而这也已经引发监管层的关注，2013年初起中国央行和外管局连续出台规范跨境贸易的通知，以打击贸易套利活动，而中国银监会稍早亦对融资矿展开调研。

“大宗商品的融资金属属性应该不会全部退出，但外资行对中国大宗商品的repo（仓单质押回购）业务的逐渐淡出，造成融资属性较强的铜，铝，锌库存解锁，现货业务模式发生改变，这对市场的中长期影响更大。”中金公司金属分析师马凯指出。

而大宗商品现货业务模式改变影响最大的不会是铁矿石、大豆和橡胶这类贸易融资品，因为这类商品自身的物理特性不利于成为高度标准化的抵押物，从而损害了其融资属性。

相反，对于铜铝铅锌这类标准化程度高、金融工具有深度、流动性更好的产品中长期影响则更大，其现货贸易的商业模式遭到破坏，长期价格也会受到影响。

事实上，铜铝等有色金属的贸易融资由来已久，最近几年则因国内外汇差和利差收益上升而集中释放，但铁矿石、大豆等新兴贸易融资品则更多是伴随着中国经济结构调整而产生，迫于环保、金融以及行业周期制约，产能过剩行业转而通过贸易融资通道破解融资难题。

“短期来看，情绪影响大于实质，但长期因为现货业务模式的转变，造成对基本面的打压，repo业务模式的解锁，可能对市场更利空。”马凯指出。

青岛港作为北方铁矿石及其他乾散货的进口大港，其金属库存占全国港口金属库存的比例约为1/10左右，而爆出融资欺诈的库存量实际上微不足道，可以说此次金属融资欺诈案件涉及的金额和范畴可能远不能与两年前钢贸信贷危机相比，但其影响力不容小觑。

路透援引两位直接知悉案件的警方消息人士说，青岛港港务局以及青岛市警方正在对民营金属贸易商青岛德诚矿业展开调查，该公司涉嫌金属融资诈骗。有关青岛港口金属融资违规的调查，主要在检验同批船货的金属仓单是否被用于重复质押从不同银行骗取贷款。

**房地产景气下滑加剧恐慌**

虽然对青岛港金融融资骗贷的案件仍在调查过程中，但大宗商品行业对融资造假的恐慌却快速蔓延，中国房地产景气度的下滑是一大助力，因为市场人士相信商品贸易获得的融资很多进入了房地产领域以及与房地产挂钩的信托产品。

今年以来中国房地产市场高位回调，进入传统旺季4、5月也未有改善，成交量始终没见明显好转，最新数据则显示房价延续两年的升势已开始动摇。不少地方政府迫于房地产下行压力，纷纷通过放宽限购等方式对调控政策进行微调，以期支撑当地楼市。

市场人士表示，不仅仅是青岛港口的金属存在融资问题，其他港口的融资铜，或者其他商品的融资贸易亦可能存在问题，青岛港出现的融资骗贷可能只是庞大商品贸易融资市场的“冰山一角”。

国内外铜价亦在青岛港融资欺诈事件后均出现明显下跌。沪铜主力合约 SCFcv1 自5月底以来一度跌至近一个月低点，下挫4%，伦铜 CMCU3 同期下跌近5%至一个月低点。

“今年不仅是青岛的问题，其他港口的融资也可能有问题，...没有理由支撑铜价。“中粮期货工业品事业部总监梁丽娟指出。

中信期货副总经理景川也认为，在负面消息冲击下，铜价将至少测试前轮低点，因此现在是做空铜的好机会，“这两周时间，我们的客户都在抛铜。”

而对于铁矿石、大豆、橡胶等其他商品，他认为爆发更大规模的风险事件的可能性不大，因这些商品的贸易融资条件不如铜那么充分，贸易融资规模可能不小，且杠杆不会太高，空转的可能性也比较小。

“大豆和铁矿石风险不会太大，虽然其有贸易融资，但不会转的太快，且杠杆率也不会太大，再恶性的事情的爆发的可能性偏小，但青岛事件还会持续发酵。”景川说道。

而针对本月初中国青岛港港口金属融资欺诈事件的调查，中国地质矿业(香港)有色金属部总经理薛宝庆表示，该事件对有色金属的融资贸易影响深远，料推动大宗商品融资的去杠杆进程，但对铜市则更多是短期和心理层面的影响，中长期没有任何影响。

**本周大宗商品其他新闻一览**

--中国对青岛港口大宗商品融资涉嫌欺诈一事的调查在全球基本金属市场引发震动，使人担心一些银行可能匆匆结束交易或完全停止此类业务。

--三位有直接消息的人士表示，至少两家在中国开展大宗商品融资业务的全球性银行，已经要求他们的部分客户将作为抵押品的铜和铝转移至接受更多监管的仓库。

--金属贸易商和对冲基金Red Kite Group的创始合伙人David Lilley周二表示，中国对金属融资问题的调查未发现其他问题，这是一个好的迹象。

--两位消息人士称，中国青岛港口大港保税仓库已被关闭，该地的金属交割暂停，目前正值当局对铜、铝和氧化铝融资欺诈进行调查。

--在中国大宗商品贸易融资可能涉及虚假再度浮上台面之际，三位了解情况的消息人士周四表示，渣打银行(STAN.L)已暂停中国地区部份新承作的金属融资业务。

--商品对冲基金RCMA Capital的高管周三表示，中国对铜铝融资的调查可能扩大至铁矿石和大豆等其他大宗商品。

(审校 黄凯)

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